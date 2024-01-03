Росіяни вдарили ракетою по школі в Харкові: частина будівлі обвалилася

За попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300.

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Обстріл школи в Харкові стався пізно ввечері 2 січня / Колаж: Главред, фото: Суспільне Харків

Увечері 2 січня російські окупанти обстріляли Харків ракетами С-300. Удар припав по одній зі шкіл Основ'янського району міста.

Як повідомив у Telegram голова Харськівської ОВА Олег Синєгубов, виявлено пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"За попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Є пошкодження освітнього закладу", - додав він.

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Суспільне Харків уточнює, що частина двоповерхової будівлі обвалилася.

На місці вибуху утворилася воронка діаметром близько десяти метрів, вона наповнена водою.

Обстріл школи в Харкові: частина будівлі обвалилася / Суспільне Харків

Рятувальники припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водопровід. У щонайменше трьох приватних будинках поблизу побило вікна.

"Знову "приліт" поруч з житловим будинком. Вибито шибки, інформація про постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова і спроба залякати мирних жителів", - додав мер Харкова Ігор Терехов.

Обстріл школи в Харкові / Суспільне Харків

Обстріли Харкова

Вранці 2 січня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Серія потужних вибухів прогриміла в Києві. Також голосно було і в Харкові.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто знаходиться під масованим ракетним ударом. Окупанти завдавали ударів "Кинджалами". Десятки людей постраждали.

У ніч на 31 грудня Харків постраждав від атаки російських ударних дронів. У центрі міста є влучання. Спалахнули пожежі.

Увечері 30 грудня РФ завдала по Харкову ракетний удар.

Росіяни о 19:00 вдарили по місту ракетами типу С-300 з території Білорусі. В результаті постраждав готельний комплекс Kharkiv Palace Hotel, а також одна з ракет влучила в житловий будинок. 21 людина постраждала, серед них 11 жінок і 10 чоловіків.

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