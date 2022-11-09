Арестович розкрив подробиці відступу росіян у Херсонській області

Арестович / УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про ситуацію в Херсонській області. За його словами, на Херсонському напрямку не спостерігається стрімкої втечі росіян з правого берега.

В ефірі Фейгін Live він підтвердив, що окупанти відступають, але повільно.

"Вони почали відхід, але, увага, відходять менше, ніж це потрібно було б, якби зараз йшов повноцінний висновок угруповання", - заявив Арестович.

За його словами, за 4 години по Каховській дамбі пройшло приблизно 200 одиниць техніки і це "не дуже багато".

"Друге, вони відкотилися по всьому плацдарму, але тільки з першої лінії оборони. Вони зараз займають 2-3 (лінію оборони - ред.) в місцях іригаційних споруд. Це природна протитанкова перешкода", - додав він.

Розбили всі мости і роблять "пастку"

Також Арестович розповів, що окупанти руйнують всі мости за собою, а також прокладають понтонні мости в "несподіваних для українських військ місцях". При цьому вони здійснюють мінування.

"Тому немає там стрімкої втечі. І є два центральних питання. Перший - на скільки довго вони збираються утримувати. Другий - чи збираються давати вони нам щільні бої і чи будуть утримувати Херсон. Відповідей на них поки немає", - зазначив радник ОП.

Він підкреслив, що ЗСУ зараз просуваються повільно і методично, "хоча і зайняли вже безліч населених пунктів".

Відведення військ РФ

9 листопада, Міністр оборони окупантів РФ Сергій Шойгу дав команду про виведення військ із захопленого Херсона та Правобережжя Херсонської області. Таке рішення Москви він озвучив після того, як командувач військами Росії в Україні Суровікін сказав, що загарбники вже не в змозі забезпечувати угруповання, яке там знаходиться.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Київ поки не бачить підстав говорити про вихід військ РФ з Херсона.

За його словами, окупанти стягують в Херсонську область додаткові резерви.

Представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що війська РФ не збираються йти з Херсона.

Окуповане місто утримують від 30 до 50 тисяч російських окупантів. ЗСУ знадобиться час для звільнення Херсона.

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