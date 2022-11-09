У Херсоні залишається частина військ РФ, окупанти стягують нові резерви - Подоляк

Україна не бачить ознак, які вказували б на готовність окупаційних військ РФ вийти з Херсона без бою, сказав Михайло Подоляк.
Україна звільняє свої території, спираючись на відомості розвідки, а не на зрежисовані телевізійні заяви. Київ не бачить ознак того, що Росія залишає окупований Херсон без бою. У місті залишається значна частина ворожого угруповання, стягуються додаткові резерви. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що в Києві поки не бачать ознак відходу російської окупаційної армії з Херсона без бою.
Там ще залишається значна частина ворожих військ, в регіон стягуються додаткові сили противника.
"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина російського угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви", - вважає Подоляк.
Також він підкреслив, що Київ звільняє свої території, спираючись на дані розвідки, а не "зрежисовані телевізійні заяви".
Шойгу оголосив про відведення військ РФ з Херсона та області
Керівник окупаційного Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу 9 листопада скомандував виводити війська з окупованих Херсона та правобережної частини Херсонської області.
Загарбники повинні вийти звідти вже незабаром.
Таке рішення країни-агресорки Шойгу оголосив після доповіді командувача військами РФ в Україні Сергія Суровікіна, який сказав, що окупанти не в змозі забезпечувати свої сили у Херсоні і на правобережжі Херсонщини.
"Згоден з вашими висновками і пропозиціями. Приступайте до відведення військ і прийміть всі заходи, щоб забезпечити безпечне перекидання особового складу, озброєнь і техніки, за річку Дніпро", - підкреслив Шойгу.
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