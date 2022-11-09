У Херсоні залишається частина військ РФ, окупанти стягують нові резерви - Подоляк

Значна частина військ РФ залишається в захопленому Херсоні - Подоляк / Reuters, Суспільне

Україна звільняє свої території, спираючись на відомості розвідки, а не на зрежисовані телевізійні заяви. Київ не бачить ознак того, що Росія залишає окупований Херсон без бою. У місті залишається значна частина ворожого угруповання, стягуються додаткові резерви. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що в Києві поки не бачать ознак відходу російської окупаційної армії з Херсона без бою.

Там ще залишається значна частина ворожих військ, в регіон стягуються додаткові сили противника.

"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина російського угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви", - вважає Подоляк.

Також він підкреслив, що Київ звільняє свої території, спираючись на дані розвідки, а не "зрежисовані телевізійні заяви".

Шойгу оголосив про відведення військ РФ з Херсона та області

Керівник окупаційного Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу 9 листопада скомандував виводити війська з окупованих Херсона та правобережної частини Херсонської області.

Загарбники повинні вийти звідти вже незабаром.

Таке рішення країни-агресорки Шойгу оголосив після доповіді командувача військами РФ в Україні Сергія Суровікіна, який сказав, що окупанти не в змозі забезпечувати свої сили у Херсоні і на правобережжі Херсонщини.

"Згоден з вашими висновками і пропозиціями. Приступайте до відведення військ і прийміть всі заходи, щоб забезпечити безпечне перекидання особового складу, озброєнь і техніки, за річку Дніпро", - підкреслив Шойгу.

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