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У Херсоні дуже велике угруповання військ РФ: у Резнікова закликали не поспішати з висновками

9 листопада 2022, 21:28

Надходять повідомлення про мінування окупантами Росії будівель та інфраструктури у Херсоні, сказав радник міністра оборони Олексій Копитько.

Російські військові, Херсон
Висновки про вихід ворога з Херсона потрібно буде робити за фактом - радник Резнікова / Міноборони РФ, Суспільне

Не треба поспішати з висновками після того, як міністр оборони окупантів РФ Сергій Шойгу заявив про нібито вихід російської армії з Херсон і Правобережжя регіону. У місті знаходиться дуже велике угруповання ворога. Надходять повідомлення про мінування окупантами будівель та інфраструктури. Про це заявив радник міністра оборони Олексій Копитько.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що висновки на підставі заяви Шойгу робити поки зарано. У захопленому Херсоні знаходиться дуже велике угруповання російських окупантів.

"Я б не поспішав. Там дуже велике угруповання", - зазначив радник Резнікова.

Також він додав, що надходять відомості про безладне замінування противників будівель та інфраструктури. Висновки про відхід окупантів з Херсона краще зробити вже за фактом.

"Надходять повідомлення про безладне мінування росіянами будівель, інфраструктури. Відсвяткуємо за фактом", - підкреслив Олексій Копитько.

Шойгу оголосив про виведення Росією військ з Херсона

У четвер, 9 листопада, міністр оборони окупантів РФ Сергій Шойгу дав команду про виведення військ із захопленого Херсона та Правобережжя Херсонської області. Таке рішення Москви він озвучив після того, як командувач військами Росії в Україні Суровікін сказав, що загарбники вже не в змозі забезпечувати угруповання, яке там знаходиться.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що війська РФ не йдуть з Херсона, а їх звідти вибили сили оборони України. Була проведена важка військова робота. За його словами, ще деякий час на правобережжі Херсонщини будуть бої.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Київ наразі не бачить підстав говорити про вихід військ РФ з Херсона.

За його словами, окупанти стягують до Херсонської області додаткові резерви.

Інші новини:

новини Херсона війська Росії війна Росії та України Олексій Копитько
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