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Арестович назвав основну проблему України у війні проти Росії

14 липня 2022, 22:31

У чому досі переважають росіяни, це піхота на броньованій техніці, сказав Арестович.

ракета, ВСУ, Арестович
Арестович / Офіс президента, Генштаб ЗСУ, УНІАН

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що головною проблемою України у війні проти Росії є брак піхоти, яка їде на бронетехніці під прикриттям і забезпечується потужним артилерійським вогнем.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук Арестович сказав, що саме бронетехніки не вистачає для початку контрнаступу ЗСУ.

"У чому головна проблема цієї війни для України? Не вистачає піхоти, яка їде на бронетехніці під прикриттям і забезпечується потужним артилерійським вогнем. З артилерійським вогнем ми більш-менш поправили ситуацію. А сьогодні Польща передала наступну партію "крабів". Це дуже якісна гаубиця. Скільки - не говорять. Але оскільки вони повинні передати 58 в цілому, я думаю, що десяточок якийсь передали",-поінформував Арестович.

Він пояснив, що це радикально змінює ситуацію на фронті.

"Але головна проблема, в чому досі переважають росіяни, – це піхота на броньованій техніці. Тому що вона – головний засіб війни. Ми багато говоримо про HIMARS, і це дуже важливо насправді, воно радикально змінює ситуацію на полі бою. Але все ж все вирішує сидить на бронетехніці піхота і просувається з артилерійським вогнем потужним. І якщо з артилерійським вогнем у нас все більш-менш, то піхоті не вистачає бронетехніки. Саме тому провідні військові експерти світу говорять про бронетехніку. Це дійсно потреба номер один", – підкреслив Арестович.

Він також нагадав, що Франція зобов'язалася передати Україні бронетехніку, Канада вже передає. За словами радника керівника ОП, це нагальна потреба, яку партнери зрозуміли.

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Раніше повідомляли, що війська Росії працюють над реалізацією сценарію, спрямованого на відступ із захопленого Херсона. Для цього вони зміцнюють Антонівський міст. Варіантів у росіян практично немає, окупанти вже готуються здати окуповане місто. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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