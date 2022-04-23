Зрадив Україну і був знищений в Маріуполі: зрадник з Донецька вже ніколи не повернеться додому

Володимир Коваленко / Миротворець

У Маріуполі один з високопоставлених представників окупаційної влади загинув у Маріуполі.

У 2014 році він зрадив Україну, пише СтратКом ВСУ.

"У Маріуполі був ліквідований Володимир Коваленко. Він з Донецька, і в окупаційній владі обіймав посаду "начальника Управління позавідомчої охорони", - йдеться в повідомленні.

За яких умов він був знищений - не повідомляється.

Володимир Коваленко був зрадником України. До окупації Донецька він займав одну з керівних посад у військовій частині 3004 внутрішніх військ МВС. Вони займалися конвоєм.

Фактично конвоєм, тільки цього разу незаконно утримуваних українців, в Донецьку і займався Володимир Коваленко після приходу російських окупантів. Тому був внесений до бази "Миротворця".

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Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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