Аналітики сказали, яку площу України вдалося захопити РФ від початку 2024 року

Російська окупаційна армія від початку 2024 року захопила близько 752 квадратних кілометри української території. Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За попередніми оцінками ISW, близько 516 квадратних кілометрів були захоплені російськими окупантами у період з 1 січня 2024 року по 29 квітня 2024 року.

У той же час військові аналітики зазначають, що хоч загарбники досягли значних тактичних успіхів на півночі Харківської області на початку травня, проте міністр оборони країни-агресорки Росії Андрій Бєлоусов сильно переоцінив просування російської окупаційної армії в Україні з початку цього року.

Так, зазначається, що Бєлоусов заявляв 31 травня про нібито захоплення російськими військами від початку року 880 квадратних кілометрів української території.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.