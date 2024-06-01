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Ворог буде тиснути на 3 напрямках: експерт оцінив загрозу наступу РФ на Сумщині

Юрій Берендій
1 червня 2024, 03:34
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Військовий експерт назвав основні напрямки російського наступу на фронті в найближчі місяці і оцінив наступ окупантів на Харківщині.
Ворог буде тиснути на 3 напрямках: експерт оцінив загрозу наступу РФ на Сумщині
Експерт спрогнозував загострення ситуації на фронті / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Російські окупанти в найближчі місяці будуть тиснути на позиції українських військ відразу на кількох напрямках. Перш за все, на півночі та сході Харківщини, на Сумському напрямку та на Донбасі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів журналіст, ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер.

За його словами, на Донбасі тиск збережеться, там росіяни, як і раніше, намагатимуться наступати.

"У напрямку Харківської та Сумської областей продовжаться спроби недонаступів. Адже, погодьтеся, захоплення в Харківській області кількох прикордонних сіл і частково Вовчанська (вщент при цьому зруйнованого), явно не виглядає грандіозним успіхом угруповання "Північ", яке не зазнало якихось значних переформатувань", - сказав він.

Військовий експерт зазначає, що частини, які раніше прикривали кордон, були реорганізовані в угруповання "Північ". Проте це угруповання не було підсилене, наприклад, танковою дивізією.

Російські окупанти просто призначили командувачем сумнозвісного генерала Лапіна, якого критикували за поразки військ РФ у Харківській області та втрату Лиману восени позаминулого року. Щоб уникнути кримінальної справи на тлі чисток у Міноборони, Лапін вирішив себе зарекомендувати та повів свої війська в бій, додає Ауслендер.

"Який результат, нам уже відомо", - резюмував журналіст, ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер.

Дивіться відео, в якому Ауслендер розповів про цілі наступу РФ на півночі Харківської області:

Хто такий Сергій Ауслендер

Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках.

Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.

Наступ РФ на Харківщині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська окупаційна армія може спробувати повторити в Сумській області операцію, подібну до тієї, що була в Харківській області, але про захоплення Сум, Харкова чи Києва мова не йде. Про це заявив ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер.

Керівництво Харківської області ухвалило рішення про примусову евакуацію певних категорій населення з кількох населених пунктів у Золочівській громаді, оскільки на цьому напрямку можливий новий наступ російських окупантів. Про це повідомив голова місцевої територіальної громади Віктор Коваленко.

Українські захисники наразі контролюють понад 70% Вовчанська в Харківській області. ЗСУ не дозволяють окупантам закріпитися в місті, ворог підтягує резерви. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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