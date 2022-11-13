Абсолютний кінець війни буде навесні-влітку 2023 року - ексглава уряду РФ

Війна в Україні закінчитися навесні-влітку 2023 року / Колаж фото Reuters, скріншот, 93-тя ОМБр Холодний Яр

В Україні взимку відбудеться масштабний перелом на фронті, але не на користь Росії. Війна може повністю закінчитися вже навесні-влітку 2023 року. Про це заявив колишній глава російського уряду Михайло Касьянов в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Російський опозиціонер акцентував увагу на тому, що Володимир Путін вірить лише в один результат подій - "перемогу" Росії. Однак йому не вдасться побачити це, адже "ряд факторів призведе до військової поразки путінського режиму".

"Вони (Уряд РФ - Главред) сподіваються на те, що народ в Європі не витримає, почне вимагати від своїх урядів зменшити допомогу Україні – і тоді не вийде перелому на користь України на полі бою. Який в січні-лютому, мабуть, відбудеться. І тоді вже буде видно кінець. Тобто початок поразки. Кінець буде вже, мабуть, навесні-влітку. Кінець абсолютний", - каже Михайло Касьянов.

Коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні закінчиться тоді, коли наша країна поверне собі кордони, які були станом на 1991 рік. Це може статися вже наступного року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Кремль вже шукає моделі для виходу з війни проти України. За його словами, Москва хоче провести таємниці опитування щодо того, чи потрібно Росії воювати з Україною за Крим. Російська влада вже бачить, що військовий сценарій битви за Крим стає реальністю.

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України і постійний представник США в НАТО в 2008-2009 рр. Курт Волкер вважає, що війна в Україні може закінчитися в наступному році, її фіналом має стати беззастережна поразка Росії. Однак навіть після цього загроза РФ сусідам не зникне. Тому єдиний спосіб гарантувати безпеку в Європі - прийняти Україну, а також Грузію та Молдову в НАТО.

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