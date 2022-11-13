УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

До кінця року окупанти зроблять "жест доброї волі" на Луганщині: експерт розповів подробиці

13 листопада 2022, 11:15

Українські військові можуть звільнити велику частину регіону - від Сватового до Старобільська.

Російські військові, Олександр Коваленко
У Луганській області окупанти скоро зроблять "жест доброї волі" / Колаж фото Reuters, скрін

До кінця року російські окупанти зроблять "жест доброї волі" на Луганщині. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Цей "жест доброї волі" може бути таким масштабним, як у Харківській та Херсонській областях.

"Вважаю, що до кінця 2022 року вони будуть змушені тікати зі Сватового аж до Старобільська, і тим самим буде звільнена значна частина Луганщини", - сказав Олександр Коваленко.

Він також додав, що українські військові зможуть звільнити лівий берег Херсонської області, південь Донецької області та Крим.

"Звільнення півдня - лівобережної Херсонщини, півдня Донеччини, і, звичайно, тимчасово окупованого Криму відбуватиметься саме через Запорізьку область. Але це відбудеться не раніше 2023 року", - додав оглядач.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У Мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:47

"Будь-який мир є неприйнятним": в ООН назвали умову закінчення війни РФ проти України

11:38

Хотів воювати за Україну: ПВК Вагнера стратили колишнього ув'язненого, його вбивство визнав Пригожин

11:15

До кінця року окупанти зроблять "жест доброї волі" на Луганщині: експерт розповів подробиціВідео

10:41

"Посіяв хаос по всьому світу": Сунак заявив, що на G20 Путіна рознесуть за війну з УкраїноюВідео

10:38

Усі монети треба витратити у неділю: як збільшити власні прибутки

Реклама
10:34

"Ще не дозріла": Подоляк розповів, в який момент РФ буде клянчити справжні переговориВідео

09:49

США обіцяють допомогти Україні відновити критичну інфраструктуру - БлінкенВідео

09:40

З пральної машинки смердить каналізацією: як швидко позбутися неприємного запаху

09:33

Демократична партія збереже контроль над Сенатом США - CNN

08:40

У восьми областях України 13 листопада вимикатимуть електрику: усі деталіВідео

08:35

ЗСУ до січня можуть взяти Маріуполь з Мелітополем, після чого почнуть звільняти Крим - ХоджесВідео

08:14

Чому бункерному діду краще нікуди не виходитиПогляд

08:12

ЗСУ вдарили по будівлі, де було до 500 окупантів: росіяни вивозили загиблих вантажівками – ГенштабВідео

07:36

Довіра до Путіна падає, через втрату Херсона у Кремлі посилюється розкол – ISWВідео

06:21

Наслідки війни для Росії будуть страшнимиПогляд

05:00

День доброти 2022: історія, традиції, а також яскраві та теплі листівки

04:30

Україну накриє різке потепління: синоптик розповів про несподівану аномаліюВідео

03:31

Наступний рік буде дуже цікавим у РФ, але Путіна не чіпатимуть - експерт

03:20

Приголомшлива бюджетна закуска, яку готувати 5 хвилин: рецепт всього за 100 гривеньВідео

02:02

"Підпирають, щоб не впала": Волочкова стала посміховиськом, перебравши на гулянні

Реклама
01:35

Військовий експерт спрогнозував, скільки часу піде на зачистку ХерсонаВідео

00:51

Прикмети на 13 листопада: які 5 речей не можна робити, щоб не зануритися в бідуВідео

00:05

Грюкнули дверима перед носом: 67-річну Доліну викинули зі сцени в КремліВідео

12 листопада, субота
23:41

"Божевільна, з головою не дружить": росіяни зганьбили Хоркіну через війну в УкраїніВідео

23:38

"Бійня" під Сватовим: ЗСУ ліквідували понад 500 окупантів з одного села у РФВідео

23:04

В Угорщині націлилися на анексію Закарпаття: У МЗС жорстко відповілиВідео

23:01

Переговори України і РФ можуть відбутися раніше очікуваного: генерал армії озвучив прогнозВідео

22:58

"Ситуація змінюється дуже швидко": Арестович дав новий прогноз щодо завершення війни в УкраїніВідео

22:39

Жіночий гороскоп на тиждень 14-20 листопада 2022: Овнам - очікування, а Рибам - тривоги

22:34

Звільнення Маріуполя та Криму: генерал США спрогнозував терміни контрнаступу ЗСУВідео

22:30

Херсон стає прифронтовим містом: Жданов попередив про ризики артдуелей через ДніпроВідео

22:16

"Викидайте мотлох зі свого життя": Анатоліч жорстко пройшовся по актрисі-запроданці БезрукВідео

22:06

У Путіна не вірять в анексію: захоплені області України не нанесли на офіційну картуВідео

21:54

"Дякую бійцям ЗСУ за те, що повернули Херсон додому": Барських яскраво звернувся до українцівВідео

21:49

Скандальний співак Сергій Лазарєв накричав на Кіркорова при людяхВідео

21:39

Арахамія назвав ймовірні терміни відновлення переговорів з РосієюВідео

21:35

Експерт пояснив, чому між Путіним і російською армією шириться великий розколВідео

21:34

Здача Херсона окупантами: начштабу УДА попередив про ймовірну пастку РФВідео

21:27

Пора до психіатра: Тодоренко починає дратувати фоловерів нескінченними стражданнями

21:20

"Там справжнє пекло": Зеленський розповів про жорсткі бої за території УкраїниВідео

Реклама
20:56

Клянчив ракети і зброю: Путін провів важливу розмову з президентом ІрануВідео

20:43

ЗСУ встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області - ЗеленськийВідео

20:16

Для Лорак дна немає: в мережі з'явилася новорічна афіша зрадниці

20:10

Прикмети на 14 листопада: які 2 речі важливо зробити в цей день, щоб гроші залучитиВідео

20:07

Росія провалилася: у Британії відреагували на втечу окупантів з ХерсонаВідео

19:55

Гороскоп на завтра 13 листопада 2022: Рибам - суперечки, Тельцям - робота над помилками

19:45

Без світла від 6 до 7 годин: у Києві збільшують тривалість відключення електроенергіїВідео

19:23

Куди використовувати старе варення: багато нових способів

19:20

Путіна можуть оголосити божевільним і фізично ізолюватиПогляд

18:59

В Україну мчить снігопад і мороз -8: синоптики назвали найхолодніший день листопадаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопад
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопаді
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти