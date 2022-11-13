До кінця року окупанти зроблять "жест доброї волі" на Луганщині: експерт розповів подробиці

У Луганській області окупанти скоро зроблять "жест доброї волі" / Колаж фото Reuters, скрін

До кінця року російські окупанти зроблять "жест доброї волі" на Луганщині. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Цей "жест доброї волі" може бути таким масштабним, як у Харківській та Херсонській областях.

"Вважаю, що до кінця 2022 року вони будуть змушені тікати зі Сватового аж до Старобільська, і тим самим буде звільнена значна частина Луганщини", - сказав Олександр Коваленко.

Він також додав, що українські військові зможуть звільнити лівий берег Херсонської області, південь Донецької області та Крим.

"Звільнення півдня - лівобережної Херсонщини, півдня Донеччини, і, звичайно, тимчасово окупованого Криму відбуватиметься саме через Запорізьку область. Але це відбудеться не раніше 2023 року", - додав оглядач.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У Мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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