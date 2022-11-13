"Ще не дозріла": Подоляк розповів, в який момент РФ буде клянчити справжні переговори

Подоляк розповів, коли Путін погодиться на справжні переговори / Офіс президента України, сайт Кремля

Росія "дозріє" до справжніх переговорів з Україною і виведення військ. У РФ вже багато хто вважає, що війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, пора закінчувати. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Кремль попросить сісти за стіл переговорів, коли українські військові звільнять одне з великих східних міст.

"Д - деморалізація. Підтримка війни в Росії стрімко летить на дно. Від олігарха до шевця формується думка: "Пора закінчувати". Політично і психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виведення військ. Але це станеться. Відразу після звільнення Донецька або Луганська", – написав Подоляк.

Подоляк розповів, коли Путін погодиться на справжні переговори / скріншот

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади і остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава Української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України і визнає, що зробила "жахливу помилку".

Також Зеленський підкреслив, що заяви керівництва Росії про готовність до переговорів є брехнею і це дуже добре розуміють у світі.

"Абсолютно божевільна впертість господарів нинішньої Росії - кращий показник, що так само брехливо і все, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обдурити всіх навколо, щоб відправити ще десятки або сотні тисяч людей в м'ясорубку – мобілізованих або у вигляді якихось найманців", - сказав президент.

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