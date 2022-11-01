Війна в Україні закінчиться в 2023-му, але загроза не зникне: Волкер пояснив, як гарантувати безпеку

Волкер пояснив, як гарантувати безпеку в Європі / УНІАН

Війна в Україні може закінчитися в наступному році, її фіналом має стати беззастережна поразка Росії. Однак навіть після цього загроза РФ сусідам не зникне. Тому єдиний спосіб гарантувати безпеку в Європі - це прийняти Україну, а також Грузію та Молдову в НАТО.

Таку думку озвучив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України і постійний представник США в НАТО в 2008-2009 рр. Курт Волкер в інтерв'ю LRT.lt.

Про переговори України та Росії

Волкер не бачить перспектив переговорів між Москвою та Києвом, оскільки кремлівський диктатор не налаштований на мирне врегулювання війни.

"Я думаю, що Путін поставив перед собою низку військових цілей, яких він не в змозі досягти, але все відчайдушніше прагне це зробити. Він їм відданий і не відступить. Але єдиний варіант, як може закінчитися ця війна, – це поразка Росії. У Путіна немає коштів для перемоги. Армія РФ програє, і я думаю, що це також матиме наслідки для нього в самій країні. Він це знає, тому перебуваж у дуже важкій ситуації, і на цьому етапі немає жодних перспектив будь-яких переговорів", – пояснив дипломат.

Про ракетний терор РФ

На думку Волкера, російські атаки на українську цивільну інфраструктуру говорять про слабкість країни-агресора. Вона не лише вичерпала ресурси для наступальних дій, але і не може утримати захоплені території.

"Це останні витки конфлікту. Це займе трохи часу, цього року війна не закінчиться. Але по-перше, те, що ми бачимо удари безпілотників і бомбардування українських міст, є ознакою слабкості Росії. Її війська не мають можливості просуватися на поле бою, не можуть захопити нові території та навіть не здатні утримати ту, яка є... У них немає власної зброї, тому вони їдуть в Іран, щоб отримати дрони, в Північну Корею – просити ракети, їдуть в Білорусь і дістають боєприпаси зі складів", – сказав Волкер.

Він також підкреслив, що мобілізаційні заходи в РФ не здатні змінити хід війни на її користь.

Про ядерний шантаж Кремля

Що стосується можливості використання Росією ядерної зброї, то колишній дипломат вважає такий сценарій малоймовірним.

"Росіяни знають, що це був би кінець їхньої армії, якби вони це зробили", – сказав Волкер.

За його словами, стримуючим фактором для Росії є висока ймовірність жорсткої військової відповіді на таку атаку з боку західних союзників України.

Війна в Україні та ситуація в Росії

В Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін не збирається закінчувати війну в Україні. Він спробує продовжити військові операції і в 2023 році, щоб утримати раніше окуповані території та створити умови для згортання західної підтримки України.

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Кремль вже шукає моделі для виходу з війни проти України. За його словами, Москва хоче провести таємне опитування щодо того, чи потрібно Росії воювати з Україною за Крим. Російська влада вже бачить, що військовий сценарій битви за Крим стає реальністю.

Російський опозиціонер і 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вважає, що військова перемога України та повалення російського диктатора Володимира Путіна прямо взаємопов'язані. Зокрема, взяття Херсона, вторгнення українських військ до Криму може створити передумови для державного перевороту в РФ.

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