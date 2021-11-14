Лікар назвав "грізне ускладнення" коронавірусу Дельта, від якого можуть померти діти

Лікар назвав "грізне ускладнення" коронавірусу Дельта, від якого гинуть діти / Фото Reuters

Дельта-штам коронавірусу почав сильно атакувати дітей. Якщо у хворої дитини з'явився висип на тілі, то це може свідчити про смертельно небезпечне ускладнення хвороби, заявив лікар-інфекціоніст Віктор Петров. Він зазначив, що для уникнення найгіршого сценарію, батьки повинні відразу повідомити про це лікаря.

В ефірі телеканалу OBOZREVATEL лікар пояснив, що через поширення нового мутованого штаму коронавірусу збільшилася небезпека важчого перебігу хвороби у дітей.

"На жаль, діти почали хворіти важче. Вже на 3-5 день у дітей розвивається дихальна недостатність. За тяжкого перебігу вони гинуть. Раніше ми цього не бачили", - підкреслив лікар-інфекціоніст.

З цієї причини Петров порадив батькам вкрай уважно ставитися до висипань, які можуть з'являтися на тілі дитини.

"Якщо у вашої дитини на тлі коронавірусу з'явився висип, то слід обов'язково зв'язатися з лікарем і показати, бо це може бути синдром Кавасакі – грізне ускладнення коронавірусу, від якого можна загинути", – підкреслив Петров.

Реклама

Він додав, що Дельта-штам характерний ще й тим, що частіше важко б'є по молоді. Зокрема, у них частіше спостерігається такий побічний ефект, як тромбоз.

читайте такожУчені назвали головні симптоми коронавірусу у вакцинованихНагадаємо, раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів про основні помилки під час лікування коронавірусу. За його словами, приймання антибіотиків і гормональних препаратів за легкого перебігу COVID-19 заважає одужанню.

Головний лікар Олександрівської лікарні міста Києва Людмила Антоненко стверджує, що лікування від нового штаму коронавірусу Дельта+ немає.

Вас може також зацікавити: