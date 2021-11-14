Науковці з'ясували, як часто невакциновані люди з COVID-19 потрапляють в лікарні та помирають / Фото Reuters

Невакциновані люди, які заразилися коронавірусом, у сім разів частіше потрапляють в лікарні в порівнянні з тими, хто прищепився менш ніж за пів року до хвороби. Якщо порівнювати з тими, хто вакцинувався раніше, ніж за шість місяців до зараження, то нещеплених госпіталізують частіше у шість разів. Такі дані оприлюднив Вищий інститут здоров'я Італії.

Науковці пояснюють це тим, що з часом ефективність вакцини дійсно знижується, пише La Repubblica. Але при цьому вона як і раніше продовжує захищати від важкого перебігу коронавірусу.

Також з'ясувалося, що рівень смертності серед невакцинованих COVID-пацієнтів у 10 разів вищий, ніж серед тих, хто вакцинувався менш ніж за пів року до зараження. У порівнянні з тими, хто прищепився раніше, невакциновані хворі вмирають частіше у шість разів.

Італійські експерти також прийшли до висновку, що вакциновані громадяни, які все ж захворіли на COVID-19, менш заразні, ніж ті, хто не зробив щеплення.

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Вчені з'ясували, що протягом шести місяців після уколу щеплення захищають від інфікування на 76%, а через пів року цей показник падає майже до 50%. При цьому захист від тяжкого перебігу захворювання залишається високим і в перші пів року (92%), і після шести місяців (82%).

Раніше йшлося про те, що найбезпечнішою вакциною від коронавірусу для вагітних є Pfizer. Вона була протестована повною мірою, сказав головний санітарний лікар України і заступник голови МОЗ ігор Кузін.

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