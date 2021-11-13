Лікар назвав медпрепарат, який тільки ускладнює лікування коронавірусу / Фото Reuters

Застосування антибіотиків як лікування коронавірусу у домашніх умовах може стати причиною ускладнень, розповів доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв. Він зазначив, що за підвищеної температури допустимі тільки два препарати, які продають без рецепта.

Але навіть у цьому разі хворому необхідно бути на зв'язку зі своїм сімейним лікарем, зазначив Крамарєв в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL.

"Антибіотики у випадку з COVID-19 не працюють, бо це вірусна інфекція. Вони діють тільки на бактерії. Це видимість лікування", - підкреслив медик.

Лікар уточнив, що подібне самолікування може стати причиною ускладнень, оскільки ці препарати мають побічні ефекти.

Водночас він додав, що цілком допустимо застосування двох безрецептурних препаратів – ібупрофену і парацетамолу, – коли необхідно збити температуру, але тільки за умови, що відсутні симптоми дихальної недостатності, наприклад, задишка або тиснення в грудях.

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Крамарєв також звернув увагу на те, що у разі самостійного застосування навіть цих препаратів, коли перебіг коронавірусної хвороби легкий, необхідно бути на зв'язку з сімейним лікарем.

До того ж лікар нагадав, що зараз у світі немає специфічних ліків від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів про основні помилки під час лікування коронавірусу. За його словами, приймання антибіотиків і гормональних препаратів при легкому перебігу COVID-19 заважає одужанню.

Головний лікар Олександрівської лікарні міста Києва Людмила Антоненко стверджує, що лікування від нового штаму коронавірусу Дельта+ немає.

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