77% українців категорично впевнені в перемозі України над Росією-опитування

77% з числа людей, які були опитані, повністю впевнені в перемозі України, а 16% ‒ швидше вірять в перемогу, кажуть соціологи.

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70% респондентів вважатимуть перемогою звільнення від ворога всіх окупованих територій України / колаж Главред, фото УНІАН

Більшість українців вірять у перемогу у війні з Росією і не готові на територіальні поступки окупантам. Такі результати показало соціологічне опитування "Міжнародного центру української перемоги" (ICUV), яке було проведено фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та Центром політичної соціології, оприлюднені ГО "Опора".

77% з числа людей, які були опитані, повністю впевнені в перемозі України, а 16% ‒ швидше вірять в перемогу. При цьому 70% респондентів вважатимуть перемогою звільнення від ворога всіх окупованих територій України.

Для 60% опитаних важливими показниками перемоги є також повернення всіх полонених і депортованих, для 51% ‒ покарання військових злочинців.

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36% опитаних згодні на деякі поступки, але це не стосується відмови від частини територій, а також від вступу України в НАТО і ЄС в якості поступки країни-агресорів Росії.

Ідею "миру за всяку ціну" підтримує дуже невелика кількість людей ‒ 6% українських громадян України.

Опитування щодо війни

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що країна-агресор Росія може воювати ще максимум два роки-до кінця 2024 року. Далі у неї просто не вистачить сил продовжувати це. Однак РФ може "здутися" ще швидше, якщо проти неї посилять санкції.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський натякнув на контрнаступ ЗСУ. Він заявив, що російська окупаційна армія втрачає значні сили в місті Бахмут Донецької області, ворог видихається, і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються.

Крім того, опитування громадян України, які живуть і працюють в Польщі, проведеному аналітичним центром Міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal показав найпотужніший аргумент, який спонукає українців повернутися додому після закінчення війни - бажання возз'єднатися з родиною.

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