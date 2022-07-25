Підвищення "мінімалки" і прожиткового мінімуму заморозять на час війни - Мінсоцполітики / УНІАН / ua.depositphotos.com

В Україні на час війни з Росссією, цілком ймовірно, заморозять підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Про це заявила новий міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Я не впевнена, що наш бюджет сьогодні зможе потягнути зміну стандартів – таких, як мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, і я поясню чому. Тому що це не тільки збільшення стандарту, а й збільшення фіскального навантаження на роботодавців", – зазначила чиновниця.

Від показників мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму прямо залежать розміри соціальних виплат і пенсій. А замість підвищення соцстандартів як таких уряд зосередиться на держпрограмах з підтримки вразливих верств населення, каже Жолнович.

За її словами Мінсоцполітики, співпрацюватиме з міжнародними донорами. У підсумку планують збільшити кількість програм, які допоможуть вразливим верствам населення.

"Ми можемо просто збільшувати кількість різного роду програм для того, щоб в сукупності людина отримувала достатній набір всіх інструментів, які дозволять йому вижити. Хоча, звичайно, буде непросто. Треба буде балансувати", - сказала Жолнович.

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Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше керівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна заявила, що до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.

За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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