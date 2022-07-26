У Мінфіні пропонують залишити українців без підвищення мінімальних зарплат: у чому суть

У Мінфіні пропонують залишити українців без підвищення мінімальних зарплат / Колаж фото УНІАН

В Україні фахівці Мінфіну пропонують не підвищувати в 2023 році в країні мінімальну зарплату, до якої прив'язані соцвиплати і розмір деяких податків і внесків. Про це йдеться в документі, які були опубліковані на сайті Федерації профспілок України.

Початковий план полягав у тому, що в жовтні пройде останнє в 2022 році підвищення "мінімалки". Її розмір має зрости до 6,7 тисячі грн. Тепер же Мінфін і роботодавці виступають за те, щоб розмір мінімальної зарплати в Україні залишився на цьому рівні в 2023 році.

Чиновники кажуть, що їхній план спрямований на стримування соціальних витрат. Міністерство не бачить можливості підвищення мінімальної зарплати, яке автоматично спричинить за собою підвищення частини інших виплат.

Також чиновники пропонують призупинити підвищення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС на сьогоднішньому рівні. Справа в тому, що їх зростання потребуватиме великих витрат з державного бюджету ‒ які навряд чи можуть бути профінансовані.

читайте такожМінімалка в Україні виявилася в 10 разів нижчою, ніж у Європі: що обіцяють у Кабміні

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше керівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна заявила, що до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.

За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Інші новини: