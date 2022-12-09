Сім'ї та гідні зарплати: соціологи з'ясували, за яких умов українці повернуться додому після війни

Соціологи розповіли про те, що саме спонукає українців масово повертатися додому, в країну, після закінчення війни

Соціологи з'ясували, за яких умов повернуться додому після війни / Колаж фото УНІАН

Найпотужніший аргумент, який спонукає українців повернутися додому після закінчення війни - бажання возз'єднатися з родиною. Про це свідчать результати опитування громадян України, які живуть і працюють у Польщі, проведеного аналітичним центром Міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal.

Вищевказаної думки дотримуються близько чверті опитаних українських біженців.

Гідні умови праці, заробітної плати та гідна пенсія — друга за важливістю умова повернення (18% респондентів).

Гарантії настання нової війни в перспективі найближчих десятиліть, а також зброя, яка дозволить захистити країну в разі конфліктів — важлива для повернення 10% українців.

Якщо Україна отримає підтримку відновлення і можливості економічного розвитку для громадян, то 9% кажуть, що повернуться додому. Таку ж кількість голосів отримав пункт "Україна стане членом Євросоюзу і НАТО".

Нагадаємо, раніше опитування, яке провела соціологічна служба Russian Field, показало - 60% жителів країни-агресора виступають за новий наступ путінської армії на Київ.

При цьому більшість росіян - 76% - підтримують дії російської окупаційної армії в Україні, солдати якої захопили територію і вбивають цивільне населення. Про це свідчать результати опитування Левада-Центру.

Жовтневе опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) показало - 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (інші 15% швидше погоджуються).

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