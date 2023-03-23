Росія може вести війну максимум до кінця 2024 року – ГУР

Якщо проти РФ посилять санкції, часові рамки, у межах яких вона зможе воювати, стануть ще меншими.

Росія може вести війну максимум до кінця 2024 року, кажуть в ГУР/ 93 ОМБр Холодний Яр, Генштаб ЗСУ

Країна-агресорка Росія може воювати ще максимум два роки – до кінця 2024 року. Далі у неї просто не вистачить сил продовжувати це.

Проте РФ може "здутися" ще швидше, якщо проти неї посилять санкції. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим", – сказав Скібіцький.

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Також він зазначив, що Росія більше не може проводити широкомасштабні наступи. За його словами, так званий "великий наступ" РФ, який окупанти намагалися здійснити в минулі місяці, був швидше елементом кремлівської пропаганди і показав, що країна-агресорка переоцінила власні можливості.

"Де той великий наступ? Росіяни перейшли до активних наступальних дій на початку лютого. Ціль у них залишилися одна – вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Але на сьогодні вже зрозуміло, що російські війська не мають спроможностей проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції", – наголосив заступник начальника ГУР Міноборони України.

Війна в Україні

Раніше у британській розвідці заявили, що наступ російських сил під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація для захисників міста залишається складною. В останні дні українські сили почали локальну контратаку на захід від Бахмута, щоб зменшити тиск противника на трасу H-32, яка є важливою для постачання.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що російські окупаційні війська перекидають підрозділи на різні ділянки фронту в Україні. Ймовірно, це робиться для того, щоб почати або активізувати наступальні операції на нових напрямках. При цьому експерти зазначають, що загальний весняний наступ окупантів наближається до кульмінації.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський натякнув на контрнаступ ЗСУ. Він заявив, що російська окупаційна армія втрачає значні сили в місті Бахмут Донецької області, ворог видихається, і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються.

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