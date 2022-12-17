50% Київської області поки без світла - Кулеба

За рішенням "Укренерго" в регіоні продовжують застосовувати екстрені відключення.

Відключення світла / Колаж фото УНІАН

Станом на 17 грудня близько половини жителів Київська область залишаються без електропостачання після обстрілів.

За рішенням "Укренерго" в регіоні продовжують застосовувати екстрені відключення, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Фахівці продовжують відновлювати постраждалі від ударів об'єкти. Ремонт ускладнюють погодні умови - дощ зі снігом призводять до заледеніння і обривів ліній.

"У Київській області працює 400 пунктів незламності. Там можна підзарядитися і дізнатися актуальні новини", – додав Кулеба.

Відключення світла в Україні

Журналісти видання Forbes розповіли про трьох сценаріях Уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні вже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Однак дефіцит електрики ще залишається, зараз він знаходиться на рівні 20%.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Крім того, громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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