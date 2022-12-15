Будуть нові відключення: Росія масовано обстріляла енергооб'єкт ДТЕК

Підприємство було повністю відключено від енергосистеми. Його зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні.

Відключення світла / УНІАН

Російські окупанти завдали масований удар по енергетичному об'єкту ДТЕК 15 грудня.

Як повідомляє ДТЕК в Telegram, через атаку його відключили.

"Сьогодні, 15 грудня, ворог здійснив черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, постраждалих немає. В результаті обстрілу серйозно пошкоджено обладнання", - відзначають в компанії.

Там деталізують, що підприємство було повністю відключено від енергосистеми. Його зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні.

У ДТЕК додають, що енергетики вже приступили до відновлення.

При цьому компанія не уточнюють, в якому саме регіоні стався обстріл.

Відключення світла в Україні

Журналісти видання Forbes розповіли про трьох сценаріях уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні вже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Однак дефіцит електрики ще залишається, зараз він знаходиться на рівні 20%.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Крім того, громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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