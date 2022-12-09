По пів доби без електроенергії: у Києві ввели нові графіки відключень

У Києві ввели нові графіки відключень електроенергії, які викликані обстрілами окупантами РФ об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.
Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК у своєму Telegran-каналі.
"З сьогоднішнього дня в Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні
Відзначаються, що графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів РФ.
У ДТЕК пояснили, що відтепер буде три категорії графіків:
- Білий колір: світло є в цей час, його наявність гарантовано;
- Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися;
- Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.
Додамо, що згідно з новими графіками в окремих районах Києва електроенергії гарантовано не буде по 12 годин на добу.
Відключення через обстріли РФ
Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.
Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.
"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.
В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.
Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.
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