По пів доби без електроенергії: у Києві ввели нові графіки відключень

У Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень, розповіли в ДТЕК.

У Києві ввели нові графіки відключень електроенергії / ДТЕК Київські електромережі, УНІАН

У Києві ввели нові графіки відключень електроенергії, які викликані обстрілами окупантами РФ об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.

Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК у своєму Telegran-каналі.

"З сьогоднішнього дня в Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні

Відзначаються, що графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів РФ.

У ДТЕК пояснили, що відтепер буде три категорії графіків:

Білий колір: світло є в цей час, його наявність гарантовано;

Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися;

Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

/ t.me/dtek_ua

Додамо, що згідно з новими графіками в окремих районах Києва електроенергії гарантовано не буде по 12 годин на добу.

/ dtek-kem.com.ua

Відключення через обстріли РФ

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

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