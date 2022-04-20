Полковник пішов у "Вантаж 200": командир інженерно-саперного полка армії РФ приїхав додому в труні

Захисники України відправили додому ще одного командира російських окупантів – проте їхати йому довелося у вантажі 200.
ЗСУ ліквідували ще одного командира російської армії, який керував інженерно-саперним полком.
Полковник Михайло Нагамов уже прибув додому в Росію серед 200-х. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Українське сафарі 2.0" триває! Зустрічайте "свіженького" російського окупанта. Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому", – йдеться у повідомленні.
Полковник Нагамов родом із республіки Марій Ел, що в Приволзькому федеральному окрузі Російської Федерації.
Нагадаємо, напередодні українські військові ліквідували ще одного російського полковника, який "заблудився на навчаннях" – командира 49-ї зенітної ракетної бригади полковника Гришина Івана зі Смоленська.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили російських окупантів, які приїхали з Чечні вбивати українців. Українські захисники знищили взвод солдатів РФ разом з їх технікою.
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