"Мамо, ми вбиваємо дітей": зомбована росіянка переконувала сина-окупанта у "благих намірах" РФ

Окупант зізнався матері, що вбиває в Україні цивільних і дітей, та вона не повірила/ Reuters

Російський окупант зізнався матері по телефону у злочинах армії РФ в Україні. Проте вона не повірила і почала далі його закликати до "великих справ" на території Української держави.

Розмову вдалося перехопити Службі безпеки України. У відомстві зазначили, що росіяни уже настільки зомбовані пропагандою, що навіть не вірять своїм рідним, коли ті для них озвучують факти.

Російський загарбник під час телефонної розмови з матір’ю прямо сказав, що він і його товариші по зброї вбивають в Україні мирних людей і дітей. Проте вона не повірила і почала переконувати його у зворотному.

"Синку, не втрачайте бойового духу! Ти тільки бачив би, що вони там творять! Ти знаєш, ви робите велику справу!", – зазначила росіянка.

У відповідь для неї прозвучало: "Що ми робимо? Вбиваємо цивільних та дітей, блін".

Та матір окупанта у дусі російської пропаганди продовжувала переконувати сина, "яку благородну справу вони роблять".

"Ні, ви не вбиваєте цивільних і дітей!.. Ви фашистів вбиваєте, повір мені!", – сказала росіянка.

В СБУ при цьому зазначили, що тепер не дивно, чому понад 70% росіян підтримують війну в Україні.

"Вони більше вірять телевізору, ніж своїм синам-окупантам. Але для усіх "зомбованих" хочемо нагадати: уже понад 20 тис. російських військових заплатили за це своїм життям", – наголосили у Службі безпеки України.

Раніше один з окупантів розповів по телефону своїй дружині про черговий випадок вбивства невинної жінки російськими військовими. За словами орка, його "товариші по зброї" застрелили українку тільки за те, що у неї нібито брат служить в Азові. Один з окупантів випустив жінці кулю в голову, а потім в уже мертве тіло продовжував стріляти ще кілька разів.

Також раніше повідомлялося, що найманці з Кавказу відмовляються йти на війну в Україну. Вони почали розуміти, що це не їхня війна, і вони не хочуть вмирати за Росію. Про це свідчить приватне листування загарбника з Дагестану, яке оприлюднила СБУ.

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