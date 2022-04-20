Лупить наша артилерія, стріляють доброзичливі танки: Арестович розповів, як окупанти "беруть" міста

Арестович розповів, як окупанти "беруть" міста / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти почали наступ на Донбасі, але заходить путінська армія лише в порожні міста - там немає людей. Згодом там їх накриває артилерія ЗСУ.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру Фейгін Live.

"Окупанти гордо заявляють, що взяли населений пункт. Потім по них лупить наша артилерія, підбираються доброзичливі українські танки і стріляють", - розповів Арестович.

За його словами, подібний сценарій повторюється по кілька разів. Тому "захоплення" міста армією Росії має переважно дуже недовговічний успіх.

Наступ Росії на Донбасі

Президент Володимир Зеленський 18 квітня заявив, що Росія вже почала наступ на Донбас. Окупанти сконцентрували в регіоні значну кількість військ і живої сили. Втім, українці продовжать захищатися і боротися за свої землі.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав, що у загарбників РФ є чотири завдання на Донбасі: встановлення контролю над Рубіжним, Попасною, Сєвєродонецьком; просування на Ізюмському напрямку у бік Слов'янська та Краматорська, рух у напрямку Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя, а також у напрямку Херсонської області.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що РФ збирається вже до Великодня захопити Донбас. За його словами, Володимир Путін як і раніше збирається знищити Україну як державу. Причому ситуація не зміниться, поки Київ остаточно не переможе Москву.

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