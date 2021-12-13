УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

41% українців вважають, що Угорщина планує окупувати частину Закарпаття – опитування

13 грудня 2021, 15:58

Така думка побутує серед людей старшого віку, які взяли участь в опитуванні.

Майже половина опитаних українців вважають, що Угорщина планує окупувати частину Закарпаття / Ксения Мелешко

41,4% українців вважають, що нинішня політика Угорщини щодо угорської меншини у Закарпатській області вказує на підготовку до окупації та анексії цієї території.

Такі результати були отримані після проведення опитування фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, Угорщина фінансує школи, надає підтримку вчителям і грантів підприємцям тощо.

Такі дії 19,9% опитаних вважають дружньою допомогою угорцям, які проживають у згаданій області. У той же час майже така ж кількість людей – 18,4% – переконані, що таким чином Угорщина сприяє розвитку краю, узгоджуючи свої дії з умовами українського уряду. Ще 20,3% людей, які взяли участь в опитуванні, не змогли визначитися із відповіддю на це запитання.

читайте також"Болючий удар": Київ анонсував відповідь на газову угоду Угорщини та РФСтавлення до цього питання відрізняється у різних регіонах України. Так, думка про те, що Угорщина може готуватися до анексії, побутує здебільшого серед населення західних областей нашої держави – там так вважають 51,1% опитаних. В інших регіонах так вважають в середньому трохи більше ніж 37% людей.

Реклама

Відповіді серед опитаних відрізняються і за віковою складовою. Серед молоді до 30 років підготовку Угорщини до окупації вважають можливою 25,7%, у той час як така думка побутує серед 54,8% українців у віці 60-69 років.

Нагадаємо, з 7 серпня нинішнього року громадяни України знову отримали право перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, які були введені у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Також раніше керівник МЗС Угорщини зробив скандальну заяву про те, що "складно уявити більш корінний народ на Україні, ніж угорці". Попри переговори з українським міністром закордонних справ Кулебою, прориву у відносинах Будапешта і Києва досягти так і не вдалося, сказав Петер Сійярто.

Читайте також:

viber
окупація Угорщина новини України новини Закарпаття
Зараз ви переглядаєте новину «41% українців вважають, що Угорщина планує окупувати частину Закарпаття – опитування». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Весна наскочить в лютому: українців ошелешили прогнозом до кінця зимиВесна наскочить в лютому: українців ошелешили прогнозом до кінця зими Фінансовий гороскоп на тиждень 13-19 грудня: Близнюкам - великий прибуток, Водоліям - цінна знахідкаФінансовий гороскоп на тиждень 13-19 грудня: Близнюкам - великий прибуток, Водоліям - цінна знахідка Користь і шкода мандаринів: чим особливий новорічний фрукт та кому їх краще не їстиКористь і шкода мандаринів: чим особливий новорічний фрукт та кому їх краще не їсти Vodafone підвищує ціни: коли та на скільки накрутять тарифиVodafone підвищує ціни: коли та на скільки накрутять тарифи Подорожчає горілка і вино: українцям назвали нову ціну за півлітровкуПодорожчає горілка і вино: українцям назвали нову ціну за півлітровку
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
16:07

Дмитро Шевченко розповів про близькі стосунки зі Златою Огневич після Холостячки

16:04

"Омікрон" може з'явитися в Україні цього тижня - РНБОВідео

16:03

У Києві на ВДНГ відбудеться Різдвяний фестиваль повітряних куль

15:58

41% українців вважають, що Угорщина планує окупувати частину Закарпаття – опитування

15:57

Німеччина - країна-мрія для громадян України: де хочуть працювати і відпочива ти українціВідео

Реклама
15:54

"За такі гроші можна в космос злітати": українців шокували нові платіжки за теплоВідео

15:50

Ціни злетіли в п'ять разів: в Україні рекордно подорожчав овоч з борщового наборуВідео

15:30

Ціни злетять до 50 грн за кг: в Україні сильно подорожчають мандариниВідео

15:09

Україна терміново посилила всі об'єкти критичної інфраструктуриВідео

15:07

Любовний гороскоп на тиждень 13-19 грудня: Дівам - фатальні почуття, Водоліям - таємний шанувальникВідео

14:59

Каменських здивувала різкою зміною іміджу

14:55

Вакциновані зможуть витратити тисячу на ліки: Зеленський назвав умовуВідео

14:49

Даша Астаф'єва в спокусливій фотосесії засвітила соковиті груди і соски в прозорій білизні

14:45

Лазебна пояснила, кому і чому не світить субсидія на комуналкуВідео

14:44

ФРН зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і заявила про жорсткі вимоги до ГазпромуВідео

14:43

Повний Місяць в грудні 2021: що не можна робити в цей день і що можна, ритуал на залучення грошей

14:40

В СБУ пояснили, чого добивається ФСБ заявою про затримання в Росії сотні "українських радикалів"

14:19

В Україні рекордно подешевшало паливо для автомобілівВідео

14:19

День зимового сонцестояння 2021: дата, традиції і заборони дня

14:15

У світі зафіксована перша смерть від штаму ОмікронВідео

Реклама
14:14

Матюкав поліцейських, які його "не впізнавали": заступника міністра МВС Гогілашвілі звільнилиВідео

14:09

Достаток і небувала удача: топ-5 знаків, яким крупно пощастить в рік Тигра

14:04

Смачний м'ясний рулет на Новий рік 2022: неймовірно простий рецептВідео

14:02

Суперечка через борги та спадщину СРСР: Київ звинуватив Путіна в маніпуляції

13:29

Партії Порошенка і Зеленського борються за лідерство: хто проходить у нову Раду - опитування

13:25

"Вже не буду колишньою": Злата Огневич підвела межу після участі в шоу Холостячка

13:22

Зеленський у відриві від Порошенка - новий президентський рейтинг

13:22

Як зустрічати 2022 рік: астролог розповів, що потрібно і чого не можна робити в новорічну ніч

13:14

ЄС ввів санкції проти російської ПВК "Вагнер" і трьох енергокомпаній

13:00

Гороскоп на завтра 14 грудня 2021: Близнюкам – обман, Стрільцям - небезпечні авантюриВідео

12:46

Православний булінг: у РФ випускник підірвав гімназію при монастирі, багато пораненихВідео

12:34

Померла Енн Райс - автор романів Інтерв'ю з вампіром і Королева проклятих

12:30

"Омікрон" заражає сильніше "Дельти", але легший у симптомах - коментар ВООЗ

12:08

Епідемія COVID-19 пішла на спад: Україна вакцинувала понад 12 млн осіб і скоротить червону зонуВідео

12:05

В "Дії" від сьогодні тестуватимуть видачу 1000 гривень за вакцинацію: хто перший отримає грошіВідео

12:03

Гороскоп Таро на тиждень 13-19 грудня: Левам - серйозні рішення, Козерогам - насолоди, Рибам - витратиВідео

11:43

Міс Всесвіт 2021: хто переміг у 70 міжнародному конкурсі красиВідео

11:37

"Неприємно говорити, але було": Путін зізнався, як працював таксистом у 90-ті

11:37

Українців зобов'яжуть платити податок на город: кого і коли обкладуть новими платежамиВідео

11:08

Після потепління в Києві різко вдарить сильний мороз: синоптик назвав датиВідео

Реклама
11:02

Кабмін звільнив скандального заступника голови МВС Гогілашвілі - ЗМІВідео

10:44

В Україні вводитимуть третю дозу COVID-вакцини: Ляшко сьогодні підпише наказ

10:33

Українців хочуть зобов'язати прив'язати SIM-картки до паспортів: навіщо це потрібно

10:29

Експерти розповіли, які саме тарифи і наскільки підвищать у 2022-му

10:26

Вдарить мороз, завалить півметровими заметами: Україну атакує крижаний циклон з АрктикиВідео

10:17

Місячний гороскоп на тиждень 13-19 грудня: Ракам - обман, Левам - розставання, Водоліям - пліткиВідео

10:07

Податки українцям доведеться платити навіть зі старих квартир: хто і скільки повинен буде віддатиВідео

09:45

У 2022 році законодавство з питань дорожнього господарства і будівництва автодоріг наближуватимуть до стандартів ЄС

09:33

Фінансовий гороскоп на тиждень 13-19 грудня: Близнюкам - великий прибуток, Водоліям - цінна знахідкаВідео

09:31

16-річний хлопець у Луцьку йшов від погоні від копів і збив людей на переході: деталі скандального ДТПВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти