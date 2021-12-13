41% українців вважають, що Угорщина планує окупувати частину Закарпаття – опитування

Майже половина опитаних українців вважають, що Угорщина планує окупувати частину Закарпаття / Ксения Мелешко

41,4% українців вважають, що нинішня політика Угорщини щодо угорської меншини у Закарпатській області вказує на підготовку до окупації та анексії цієї території.

Такі результати були отримані після проведення опитування фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, Угорщина фінансує школи, надає підтримку вчителям і грантів підприємцям тощо.

Такі дії 19,9% опитаних вважають дружньою допомогою угорцям, які проживають у згаданій області. У той же час майже така ж кількість людей – 18,4% – переконані, що таким чином Угорщина сприяє розвитку краю, узгоджуючи свої дії з умовами українського уряду. Ще 20,3% людей, які взяли участь в опитуванні, не змогли визначитися із відповіддю на це запитання.

читайте також"Болючий удар": Київ анонсував відповідь на газову угоду Угорщини та РФСтавлення до цього питання відрізняється у різних регіонах України. Так, думка про те, що Угорщина може готуватися до анексії, побутує здебільшого серед населення західних областей нашої держави – там так вважають 51,1% опитаних. В інших регіонах так вважають в середньому трохи більше ніж 37% людей.

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Відповіді серед опитаних відрізняються і за віковою складовою. Серед молоді до 30 років підготовку Угорщини до окупації вважають можливою 25,7%, у той час як така думка побутує серед 54,8% українців у віці 60-69 років.

Нагадаємо, з 7 серпня нинішнього року громадяни України знову отримали право перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, які були введені у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Також раніше керівник МЗС Угорщини зробив скандальну заяву про те, що "складно уявити більш корінний народ на Україні, ніж угорці". Попри переговори з українським міністром закордонних справ Кулебою, прориву у відносинах Будапешта і Києва досягти так і не вдалося, сказав Петер Сійярто.

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