38 російських десантників зникли безвісти: окупанти невдало натрапили на українських танкістів

З цілого підрозділу вижити вдалося лише парі чоловік.
У Донецькій області було знищено підрозділ 382 окремого батальйону морської піхоти (в/ч 45765, Темрюк) 810 обр мп (Севастополь).
В ході бойових дій 21 червня російські окупанти пішли на штурм позицій ЗСУ, але отримали відсіч, повідомив журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook.
"Під час спроби штурму українських позицій даний підрозділ натрапив на танкістів ЗС України, вижити вдалося лише парі людей. Втрати серед особового складу: 3 військовослужбовців вбито (про смерть яких доповіли ті, що вижили) і 38 вважаються зниклими безвісти", - написав журналіст.
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Нагадаємо, українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади"Холодний Яр".
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