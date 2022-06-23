Прийшов час розплати: ЗСУ знищили колишнього беркутівця з Луганська

ЗСУ знищили колишнього беркутівця Олексанра Астахова з Луганська/ Telegram Анатолий Штирлиц

Українські військові ліквідували Олександра Астахова з Луганська, який раніше служив у спеціальному загоні "Беркут" і зрадив свою Батьківщину.

Тепер зрадника наздогнала карма. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан у Telegram.

"Колишній співробітник спецзагону "Беркут" Астахов Олександр "Астах" з Луганська. Зрадника наздогнала карма", – зазначив Штефан.

Також він оприлюднив фото ліквідованого зрадника-ексберкутівця.

Олександр Астахов/ Telegram Анатолій Штірліц

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області ліквідували виключеного з фракції "Слуга народу" нардепа-зрадника Олексія Ковальова. Про це заявив позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

Нагадаємо, українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади "Холодний Яр".

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