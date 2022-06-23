Прийшов час розплати: ЗСУ знищили колишнього беркутівця з Луганська

Ексспівробітник "Беркуту" зрадив Батьківщину, і тепер поплатився за те, що воював проти своєї держави.
Українські військові ліквідували Олександра Астахова з Луганська, який раніше служив у спеціальному загоні "Беркут" і зрадив свою Батьківщину.
Тепер зрадника наздогнала карма. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан у Telegram.
"Колишній співробітник спецзагону "Беркут" Астахов Олександр "Астах" з Луганська. Зрадника наздогнала карма", – зазначив Штефан.
Також він оприлюднив фото ліквідованого зрадника-ексберкутівця.
Раніше повідомлялося, що у Херсонській області ліквідували виключеного з фракції "Слуга народу" нардепа-зрадника Олексія Ковальова. Про це заявив позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.
Нагадаємо, українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади "Холодний Яр".
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