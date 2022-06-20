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Воїни ЗСУ ліквідували під Ізюмом танкістів з Кантемирівської дивізії

20 червня 2022, 13:21

Завдання успішно виконали військові бригади "Холодний Яр".

российские военные, танкисты
Воїни ЗСУ ліквідували під Ізюмом танкістів з Кантемирівської дивізії/ Reuters, Telegram Роман Донік

Українські воїни з бригади "Холодний Яр" ліквідували під Ізюмом чотирьох окупантів з Кантемирівської танкової дивізії.

Про це повідомив український волонтер Роман Донік, оприлюднивши фото документів загиблих російських військових. Згідно з документами, усім чотирьом було по 19-21 років.

"Концерти Кобзона мають великий попит серед російських окупантів. Холодноярці під Ізюмом успішно обілєчують. Зараз квитки отримали окупанти з кантеміроської танкової дивізії. 2003 рік народження. Такий молодий, а вже Кобзона з Жиріновським бачив. Іншим є до чого "стрємітся", – написав волонтер.

  • Воїни ЗСУ ліквідували під Ізюмом танкістів з Кантемирівської дивізії
    Воїни ЗСУ ліквідували під Ізюмом танкістів з Кантемирівської дивізії Telegram Роман Донік
  • Воїни ЗСУ ліквідували під Ізюмом танкістів з Кантемирівської дивізії
    Воїни ЗСУ ліквідували під Ізюмом танкістів з Кантемирівської дивізії Telegram Роман Донік
  • Воїни ЗСУ ліквідували під Ізюмом танкістів з Кантемирівської дивізії
    Воїни ЗСУ ліквідували під Ізюмом танкістів з Кантемирівської дивізії Telegram Роман Донік
  • Воїни ЗСУ ліквідували під Ізюмом танкістів з Кантемирівської дивізії
    Воїни ЗСУ ліквідували під Ізюмом танкістів з Кантемирівської дивізії Telegram Роман Донік

Нагадаємо, українські військові відкинули російських окупантів з першої лінії оборони у Херсонській області. Після цього росіяни почали закріплюватися і зміцнювати позиції на другій і третій лініях оборони.

Раніше повідомлялося, що бойовий медик взяв у полон одразу вісім окупантів, поки ті крали форму ЗСУ. Захисники України залишили форму і розійшлися по позиціях. Коли медик повернувся, то виявив солдатів РФ, які намагалися вкрасти те, "що погано лежить".

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