"2-3 мільйони українців будуть змушені покинути домівки": у ВООЗ попередили про "найчорніші дні війни"

У ВООЗ попередили про небезпеки, які чекають на українців взимку/ УНІАН

Через постійні масовані обстріли з боку російських окупантів ця зима для України буде дуже важкою. Життя мільйонів українців опиниться під загрозою, 2-3 мільйони громадян України будуть змушені покинути свої домівки і тимчасово переїхати у більш безпечні місця.

Станом на цей час половина української енергетичної інфраструктури пошкоджена або зруйнована через російські атаки. 10 мільйонів людей змушені жити в умовах суттєвих проблем зі світлом. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге.

Він наголосив, що цієї зими українцям доведеться думати про виживання. За його словами, в умовах зниження температури до -20 градусів за Цельсієм декільком мільйонам українців доведеться їхати у безпечніші місця, щоб пережити зиму.

Також Клюге звернув увагу на важкий час для системи охорони здоров’я України. Вона, за словами голови ВООЗ, "переживає найчорніші дні війни". Так, багато лікарень через російські атаки не працюють повною мірою. Медзакладам бракує палива, води і світла для задоволення основних потреб.

Відключення світла в Україні

Також раніше у Раді зазначали, що якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. Але енергетики працюють над тим, щоби відключення світла становило всього по кілька годин вранці та ввечері.

Президент України Володимир Зеленський назвав регіони, де найскладніша ситуація з електроенергією. Найбільш складно зараз з електрикою у Києві та 6 областях: Київській, Вінницькій, Сумській, Тернопільській, Черкаській та Одеській.

В Офісі президента заявили, що українцям не потрібно виїжджати за кордон через ймовірність блекауту. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв, і навіть у гіршому з них перед енергетиками стоятиме завдання відновити електропостачання за кілька днів.

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