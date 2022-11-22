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Треба економити світло: Зеленський назвав регіони, де найскладніша ситуація з електроенергією

22 листопада 2022, 00:08

Нині найскладнішою є ситуація у Києві, а також 6 областях. Українців закликають економити.

Вледимир Зеленский, свет, отключение света, электроэнергия
Найскладніша ситуація зі світлом спостерігається у Києві та 6 областях / Колаж фото Офіс президента України, УНІАН

Російські окупанти намагаються знищити об'єкти енергосистеми України. У зв'язку з цим по всій країні застосовуються відключення світла, щоб енергетики могли швидше стабілізувати систему та відновити безперебійне електропостачання. Нині найскладніша ситуація у Києві та 6 областях. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Президент закликав українців економити електроенергію. Робити це слід навіть бізнесу.

Найскладніша ситуація спостерігається у таких регіонах:

  • Київ,
  • Київська область,
  • Вінницька область,
  • Сумська область,
  • Тернопільська область,
  • Черкаська область,
  • Одеська область та інші міста й райони.

"Будь ласка, у тих регіонах, де найбільше складнощів день у день, і особливо в пікові години споживання, намагайтесь обмежувати особисте використання електрики. Звичайно, має бути дуже ощадливий підхід і в публічних місцях". - сказав Зеленський.

Владимир Зеленский
Найскладніша ситуація зі світлом спостерігається у Києві та 6 областях / скріншот

Відключення світла в Україні

Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, якими електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

21 листопада в Офісі президента заявили, що українцям не потрібно виїжджати за кордон через ймовірність блекаута. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону повідомив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв, і навіть у гіршому з них перед енергетиками стоятиме завдання відновити електропостачання за кілька днів.

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