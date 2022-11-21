"Виїжджати з країни точно нікуди не треба": в ОП зробили заяву про можливий блекаут

Відключення світла / Колаж фото УНІАН

В Офісі президента заявили, що українцям не потрібно виїжджати за кордон через ймовірність блекаута.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону повідомив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв, і навіть у гіршому з них перед енергетиками стоятиме завдання відновити електропостачання за кілька днів.

"Ми вже проходили багато різних "найгірших сценаріїв" протягом останнього місяця. Я хотів би відразу всіх заспокоїти-виїжджати з країни точно нікуди не треба. В інформаційному просторі був "вибух" по виїзду. Виїжджати нікуди не треба", - заявив Тимошенко.

Він уточнив, що влада розробляє плани дій на будь-який випадок, в тому числі варіант тотального відключення світла. Однак це не означає, що такий варіант очікується.

"Не буде у нас, сподіваємося, загального блекаута по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину-дві. Але вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо", – розповів представник ОП.

Відключення світла в Україні

Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. При цьому він зазначив, що в Україну йде похолодання, наступними днями буде мороз.

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