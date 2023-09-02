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19-річна дівчина вмить втратила маму і тата: РФ безжально вгатила по Вугледару

Аліна Дембіцька
2 вересня 2023, 23:05 оновлено 2 вересня, 23:05
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В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина.
Вугледар
РФ безжально вгатила по Вугледару / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська 2 вересня обстріляли Вугледар Донецької області, унаслідок чого двоє людей загинули та ще двоє отримали поранення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Telegram-каналі.

Зазначається, що удар по Вугледару, ймовірно, був авіаційним. В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова. В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина.

"19-річна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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В Офісі генпрокурора поінформували, що вибухами зруйновано частину під’їзду житлового будинку, пошкоджено перекриття, понівечені вікна й балкони.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - підкреслили в ОГП.

Російські атаки на Україну

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська 2 вересня обстріляли Середину-Буду на Сумщині, внаслідок чого загинув 32-річний капітан поліції, старший слідчий Руслан Фараонов. У загиблого слідчого залишилися дружина, яка служить в ювенальній поліції, та дві доньки 11 та 12 років.

Окрім того, 28 серпня РФ вгатила "Ураганами" по приватних будинках у Торецьку. Від ворожого снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї. Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та жінка 88 років.

Також нещодавно стало відомо, що окупанти б'ють по Україні "новими" ракетами. В ході масованих ударів по Україні російські окупанти застосовують крилаті ракети з новими серійними номерами. Тим самим росіяни намагаються заплутати Україну ракетами з новими номерними позначеннями, якими вони атакують нашу державу.

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війна в Україні Вугледар війна Росії та України
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