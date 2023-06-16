Бійці ЗСУ штурмували війська РФ в районі Вугледара і взяли ряд позицій - Генштаб

Сили оборони України провели результативні наступальні дії в Донецькій області, розповів речник Генерального штабу Збройних сил Андрій Ковальов.

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В районі міста Вугледар українські воїни добилися успіху на окремих ділянках - Генштаб / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр (ілюстративне фото), Deep State

Збройні сили України провели контрнаступальні військові заходи в Донецькій області. Вдалося відбити низку позицій окупантів агресора Росії в районі Вугледара. Також війська добилися результатів під час наступу на напрямках Новоданилівка-Роботине і Левадне-Старомайорське. Про це заявив речник Генштабу Андрій Ковальов.

У ході брифінгу він розповів про те, що українські війська в п'ятницю вранці, 16 червня, проводять заходи щодо закріплення на зайнятих позиціях в районі Вугледара Донецької області. Їх бійці ЗСУ відбили у окупантів РФ під час штурму.

"У районі міста Вугледар українські воїни добилися успіху на окремих ділянках. У ході проведення штурмових дій закріплюються на відвойованих рубежах", - зазначив Ковальов.

За його словами, ЗСУ також атакували на напрямках Новоданилівка-Роботине і Левадне-Старомайорське і досягли певних результатів.

Також армія України наступала і на схід від населеного пункту Ступочки Костянтинівського району Донецької області.

"Витіснили російських окупантів із позицій, які вони займали", - підкреслив Андрій Ковальов.

Контрнаступ ЗСУ

Представник Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов сказав, що за тиждень контрнаступальних дій було звільнено 7 населених пунктів. Також війська просунулися у Пологах і Великій Новосілці Запорізької та Донецької областей.

В Інституті вивчення війни повідомили, що армія України просувається на фронті. Американці акцентували увагу на тому, що ЗСУ поки ще не почали свій повномасштабний контрнаступ.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі вважає, що сили оборони України доб'ються своїх цілей на фронті. Однак на досягнення потрібного результату знадобиться багато часу.

Дивіться відео, в якому Селезньов розповів, як ЗСУ проривають першу лінію оборони окупантів РФ:

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