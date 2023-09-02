Без тата залишились дві донечки: росіяни вбили 32-річного поліцейського

У загиблого слідчого залишилися дружина, яка служить в ювенальній поліції, та дві доньки 11 та 12 років.

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Росіяни вбили 32-річного поліцейського / Колаж: Главред, фото: Ігор Клименко

Російські окупаційні війська 2 вересня обстріляли Середину-Буду на Сумщині, внаслідок чого загинув 32-річний капітан поліції, старший слідчий Руслан Фараонов. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, росіяни завдали нового удару під час того, як капітан Руслан Фараонов документував наслідки попередніх руйнувань, спричинених атакою країни-агресорки Росії.

У загиблого слідчого залишилися дружина, яка служить в ювенальній поліції, та дві доньки 11 та 12 років.

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"Щиро співчуваю родині загиблого. Про сім’ю неодмінно попіклуються", - написав Клименко.

Він також зауважив, що прикордоння Сумщини щодня під вогнем росіян. Лише упродовж минулого тижня зафіксовано 187 обстрілів, унаслідок яких загинуло 3 осіб і ще 16 отримали поранення.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді України повідомили про загибель на війні народного депутата IV скликання Сергія Слабенко. Екс-нардеп загинув у боях на Запорізькому напрямку. На Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою.

Також повідомлялося, що у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення. Олександр Рицький загинув при виконанні бойового завдання біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

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