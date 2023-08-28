РФ вгатила "Ураганами" по приватних будинках у Торецьку: подробиці підступної атаки

Від ворожого снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї.

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РФ вгатила "Ураганами" по приватних будинках у Торецьку / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Вікіпедія

Країна-агресорка Росія ввечері 28 серпня обстріляла місто Торецьк Донецької області з РСЗВ "Ураган". В результаті підступної атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

"О 18:00 російська армія обстріляла м. Торецьк, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ "Ураган", - повідомляє Донецька обласна прокуратура у Telegram.

Зазначається, що від ворожого снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї. Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та жінка 88 років.

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"Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Наразі їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги", - інформують у прокуратурі.

Крім того, зазначається, що в результаті обстрілу пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Ракетний терор росіян

Нещодавно стало відомо, що РФ накопичує ракети та дрони. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що російські окупанти при обстрілі України використовують невелику кількість ракет. Таким чином вони тримають сили оборони в напрузі, знищуючи цивільну інфраструктуру.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Глава держави наголосив, що Україна обов'язково вистоїть проти ударів "російського зла".

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

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