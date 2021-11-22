15-річний підліток торгував COVID-сертифікатами у фейковій "Дії"

Поліція викрила порушника, який створив фейкову "Дію" / facebook/diia.gov.ua/

На Миколаївщині юний програміст створив сайт, який за дизайном нагадував додаток "Дія". З його допомогою клієнти підлітка могли формувати фальшиві документи, зокрема, паспорт у вигляді ID-картки та сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

У додатку можна було завантажити будь-яке своє фото і змінити свій вік, повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області. За підробку юнак просив заплатити від 250 до 650 гривень. Як тільки він отримував кошти, надсилав клієнту архів з програмним забезпеченням, після чого фейковий додаток можна було встановити на смартфон.

"У фейковій програмі користувачам надавалась можливість створити собі будь-який документ із представлених в "Дії", на якому генерувався QR-код, але не зчитувався офіційним застосунком", – зазначили в поліції.

За такі дії хлопцю загрожує ув’язнення терміном до трьох років. Слідчі уже відкрили відповідне кримінальне провадження за частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

У поліції зазначають, що хлопець встиг продати підроблений додаток близько 30 клієнтам. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи цих покупців.

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Підробка COVID-сертифікатів в Україні

Останнім часом у державі почастішали випадки спроб підробити COVID-сертифікати. Нещодавно у МОЗ заявили, що "намоніторили" у соцмережах 210 тисяч повідомлень на тему "липових" документів про вакцинацію від коронавірусу. Отриману інформацію відомство передало поліції.

Уже не раз поліція повідомляла про випадки підробки додатку "Дія" з метою створення фальшивих документів про вакцинацію. Найчастіше порушники збувають свої "творіння" через соцмережі.

Після однієї з таких ситуацій викритого 21-річного жителя Запорізької області у якості покарання змусили стажуватися у Міністерстві цифрової трансформації, після чого він навіть став радником у відомстві. Та глава Мінцифри Михайло Федоров наголосив, що це був єдиний випадок, коли міністерство вчинило подібним чином. Провину хлопця ще має визначити суд.

Покарання за підробку сертифікатів про вакцинацію

В Україні готуються запровадити кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів. Відповідний законопроєкт №6084 Верховна Рада підтримала у першому читанні 2 листопада. У документі пропонується штрафувати тих, хто виготовляє або поширює підробні сертифікати, на суму до 170 тисяч гривень, або ж садити їх за ґрати терміном до 3 років. А тим, хто купуватиме і використовуватиме такі документи, загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі.