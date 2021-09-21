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"Липові" довідки та щеплення: в Україні готують кримінальну статтю за підробку COVID-сертифікатів

21 сентября 2021, 12:54

В Україні діє жорсткий контроль щодо боротьби з підробками COVID-документів і ПЛР-тестів, сказав Віктор Ляшко.

Вакцинація
У МОЗ обіцяють викрити медпрацівників, які причетні до махінацій з COVID-документами / УНІАН

У Кримінальному кодексі України з'явиться окрема кримінальна стаття за підробку COVID-сертифікатів. Проект змін до кодексу буде розглянуто Кабміном вже незабаром, після чого документ передадуть Верховній Раді. МОЗ не надасть будь-якої підтримки медпрацівникам, причетним до схем щодо махінацій з документами, і має намір їх викривати. Купівля фальшивих документів становить небезпеку для здоров'я. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проект змін до КК, який передамо до Верховної Ради, де підробка "підступних" сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди", - сказав він у ефірі програми Свобода слова на ICTV.Читайте такжеCOVID-паспорти для подорожей з України до Європи: як оформити сертифікат у Дія

Також він зазначив, що купівля довідок, пов'язаних із захворюваністю на коронавірус, становить небезпеку для здоров'я людей, а силовики вже проводять спеціальні операції з метою припинення такої діяльності.

Крім того, міністр уточнив, що МОЗ першим розповість про медичних працівників, яких викриють у діяльності, пов'язаній з підробкою документів.

"Якщо когось із медичних працівників буде залучено до цих схем, не покладайтеся ані на яку підтримку від Міністерства охорони здоров'я. Ми першими політично і комунікаційно це "підсвітимо", - запевнив Ляшко.

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Міністр додав, що підробка COVID-документів призводить до того, що люди, які купили подібні фальшиві "документи", потім потрапляють до реанімації. При цьому подібна діяльність неприйнятна в умовах, коли всі працюють на боротьбу з епідемією.

"Не можна дискредитувати кампанії імунопрофілактики ще й такими методами, тому що потім з тими "липовими" довідками люди потрапляють до реанімації, і ще показуватимуть нам, що це їх вакцинація не захищає", - вказав Ляшко, підкресливши, що держава вже здійснює жорсткий контроль над видачею підроблених довідок про вакцинацію і результатів ПЛР-тестів.

Підробка COVID-документів

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін раніше заявляв, що медичним працівникам, які причетні до підробки коронавірусних документів, загрожує позбавлення права працювати в медичній сфері або в'язниця строком на 3 роки.

У МОЗ попереджали, що відомство спільно з Нацполіцією та Службою безпеки проводять спецоперацію з метою ліквідації протиправної діяльності з підробки COVID-документів.

COVID-сертифікати в Україні

Більше 100 000 українців вже оформили "COVID-паспорти" у застосунку Дія. Повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли більше 5 мільйонів людей.

В Україні видають два сертифікати вакцинації - жовтий і зелений. Перший видають після одного щеплення, другий після того, як людина зробить 2 ін'єкції.

Українці також можуть отримати і міжнародний COVID-сертифікат, на базі якого з'явиться можливість безперешкодно відвідувати країни ЄС з метою туристичних поїздок.

viber
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