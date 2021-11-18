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Влада зайшла в Інтернет і знайшла 210 тисяч повідомлень про підробку COVID-сертифікатів

18 листопада 2021, 09:17

Інформація про "липові" коронавірусні сертифікати вже передана до поліції.

Covid-сертифікати
В Україні продовжують боротьбу з підробленими COVID-сертифікатами / facebook / diia.gov. ua

В Україні влада провела моніторинг соціальних мереж і виявила 210 згадок про те, як можна отримати підроблений COVID-сертифікат. Всі повідомлення вже передані до поліції.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич заявила про те, що правоохоронцям передали 210 тисяч повідомлень на тему "липових" документів від коронавірусі – COVID-сертифікатів.читайте такожСертифікат або робота: в Україні звільнили трьох лікарів за підробку документів про вакцинацію

"У нас на сьогодні 210 тис повідомлень про підробку документів", - сказала заступниця міністра.

При цьому в МОЗ уточнили, що дані були отримані під час моніторингу соціальних мереж.

Підробка COVID-сертифікатів в Україні

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Ігор Кузин заявляв, що медичним працівникам, які причетні до підробки документів, пов'язаних з коронавірусом, загрожуватимуть позбавлення права на роботу в медичній сфері або в'язниця строком на 3 роки.

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У МОЗ також попереджали про те, що відомство, поліція і СБУ проводять спецоперацію для ліквідації діяльності з підробки COVID-сертифікатів в Україні.

Верховна Рада 2 листопада підтримала в першому читанні законопроект № 6084, який передбачає впровадження кримінальної відповідальності за підробку COVID-сертифікатів. Шахраям і підозрюваним у протиправній діяльності особам може загрожувати штраф на суму до 170 тисяч гривень або 3-річний тюремний термін.

Особи, які використовують підроблений COVID-сертифікат, можуть бути оштрафовані на суму від 17 до 34 тисяч гривень. На медичних працівників, які вносять недостовірні відомості до баз даних, чекатиме штраф від 34 до 68 тисяч гривень із забороною на роботу на 1-3 роки. Медпрацівникам, які продають підроблені сертифікати, може загрожувати санкція у вигляді штрафу від 85 до 170 тисяч гривень або ж позбавлення волі строком до 3 років.

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