Хлопця, який зробив фейкову Дію, беруть на стажування в Мінцифру

Хлопцеві все ще загрожує тюремний термін / facebook.com/eugene.enin

Розробнику фейкової версії додатка "Дія" запропонували пройти стажування в Міністерстві цифрової трансформації.

Глава відомства Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що з ним зв'язався Антон Геращенко, який і організував їм зустріч.

"У людей сформувався образ, що хакери, зломщики та шахраї в Інтернеті - це анархісти в масці Гая Фокса, які хочуть повалити якийсь світовий уряд і занурити світ в неконтрольований хаос. Реальність же зовсім інша. Переді мною сидів 21-річний хлопець. Трохи сором'язливий, але дуже розумний, начитаний. Вже встиг попрацювати арбітражником, вміє програмувати і сам збирає весь дизайн в Figma", - розповів Федоров.

Другий шанс

За його словами, таким чином хлопцеві дали можливість виправиться і направити знання в потрібне русло.

"Він попрацює у нас до суду над парою соціально-значущих проектів, покаже себе. Одні з перших завдань — зробити багато різного дизайну соціальної реклами з кампаніями за вакцинацію і проти вживання молоддю алкоголю. Плануємо потім їх запускати. Призначимо в Мінцифрі куратора, який контролюватиме роботу. Спробуємо направити його здібності в потрібне русло", - поділився міністр.

Реклама

А як же покарання?

Михайло Федоров уточнив, що від відповідальності хакер не уникне.

"Що стосується покарання, то хлопець понесе його. Яке - вирішить суд. Ми плануємо низку проектів для відкриття можливостей розвитку молодим хлопцям. І не намагайтеся більше нічого підробляти. Цей канал попадання в Мінцифру більше не працює", - підсумував Федоров.

читайте також"З'являються автоматично": у Мінцифрі роз'яснили важливі нюанси щодо штрафів у додатку "дія"Нагадаємо, про підробку програми стало відомо 25 жовтня. Копія додатка призначалася для покупки неповнолітніми особами алкоголю та сигарет в магазинах.

Кіберполіція виявила 21-річного зловмисника через кілька днів, коли той брав кошти за використання додатка на звичайну фізичну карту банку. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.