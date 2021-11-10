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Творець фейкової Дії став радником у Мінцифрі

10 листопада 2021, 14:07

Хакер займається проектом, який повинен приверну молодь до процесів цифровізації.

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21-річному хлопцеві все ще загрожує тюремний термін / facebook.com/eugene.enin

Хлопець, затриманий за створення фейкової "Дії", став радником одного із заступників голови Міністерства цифрової трансформації та займається в Міністерстві цифрової трансформації проектом, який має залучить молодь до процесів цифровізації.

"Хакером його важко назвати, тому що він не базу зламав, а просто дизайн зробив... зараз багато хто робить дизайн, схожий на "дію", і кажуть, що це фейкова "дію". Це як дизайнер зробить синенький сайт і скаже, що він зробив фейковий Фейсбук", - розповівши Федоров у коментарі "УП" про 21-річного жителя Запоріжжя, якому вдалося підробити застосунок.

читайте такожУ Харкові підліток створив фейкову "Дію" і продавав фальшиві документиМіністр також зазначив, що провину хлопця має визначити суд.

Зараз він є радником на громадських засадах в одного із заступників міністра. У той же час Федоров сказав, що це був єдиний випадок, коли Міністерство вчинило подібним чином.

"Для порушників закону, навіть найталановитіших, ця точка входу в міністерство вже не працює", - сказав міністр.

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Нагадаємо, про підробку програми стало відомо 25 жовтня. Копія додатку призначалася для покупки неповнолітніми особами алкоголю і сигарет в магазинах.

Кіберполіція виявила 21-річного зловмисника через кілька днів, коли той брав кошти за використання додатка на звичайну фізичну карту банку. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.

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Автор: Сергій Кущ
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ДІЯ Михайло Федоров
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