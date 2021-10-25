УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Є фальшиві COVID-сертифікати": ЗМІ попередили про шахраїв, які продають підроблену "Дію"

25 жовтня 2021, 15:04

Як кажуть журналісти, підроблений додаток на даний момент діє на операційній системі Android. І продають його за ціною в 120 гривень за екземпляр.

Дія
Дія / Минцифры

В Україні шахраї створили підроблену копію додатка "Дія", користувачі якого можуть вносити потрібні їм дані в офіційні документи, згенеровані українськими органами влади. Про це повідомляє портал Gagadget.

Додаток поки діє на операційній системі Android і в нього вже внесені дані про підроблений студентський квиток, паспорт громадянина України у формі ID-карти, ідентифікаційний код і водійське посвідчення.

Шахраї стверджують, що додаток не викликає заклопотаності і підозр у продавців, тому Підлітки вільно купують в магазинах спиртне і сигарети.

Крім того, в фейковий додаток також внесені підроблені covid-сертифікати внутрішнього зразка, які і свідчать про проходження повного, в дві дози, курсу вакцинації.

false

Раніше додаток продавали за 80 гривень, але останнім часом ціна зросла до 120 гривень. Софт рекламують у фейковому Telegram-каналі, де зараз зареєстровані близько чотирьох тисяч учасників, а також у Facebook.

Реклама

читайте такожШмигаль пояснив, хто і коли в Україні може вколотися від COVID-19 за допомогою діі

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні за нинішніх темпів вакцинація 75% населення від COVID-19 зможе відбутися через 10 років.

Крім того, МОЗ назвав умова вакцинації від COVID-19 в Україні всіх бажаючих. Метою відомства, стверджує його керівник Віктор Ляшко, є вакцинація від коронавірусу 50% дорослих українців вже до кінця 2021 року.

viber
мошенники ДІЯ новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Є фальшиві COVID-сертифікати": ЗМІ попередили про шахраїв, які продають підроблену "Дію"». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Зимова гума: яка вона буває і коли на неї потрібно переходитиЗимова гума: яка вона буває і коли на неї потрібно переходити Названо небезпечні місця в будинку, де накопичується весь негативНазвано небезпечні місця в будинку, де накопичується весь негатив Гороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошимаГороскоп на 25 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: впливові покровителі або проблеми з грошима Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони: ЗМІ назвали ім'яЗеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони: ЗМІ назвали ім'я Суми в платіжках злетять: в Україні хочуть рекордно підняти тарифи за транспортування газуСуми в платіжках злетять: в Україні хочуть рекордно підняти тарифи за транспортування газу

Останні новини

16:42

Моторошна ДТП в Одесі: водій елітної іномарки на смерть збив дитину

16:11

Привезли не туди: у Рівному пацієнт з коронавірусом помер на порозі лікарні Відео

16:04

"Велике будівництво" Зеленського відремонтувало дорогу до Очакова на Миколаївщині

15:55

День Іверської ікони: що не можна робити в свято 26 жовтня, а що потрібно Відео

15:45

І все-таки не кінець: Ілона Гвоздьова продовжила скандал на Танцях з парою MЕLOVIN-Русіна Відео

Реклама
15:38

Ракетна атака на Москву: у РФ відповіли на гучну заяву ОП

15:29

В улюблених солодощах українців виявили "отруту" Відео

15:28

Третя доза вакцини: хто з українців отримає бустерне щеплення Відео

15:13

Ракетні системи України та потужна допомога Британії: у Росії вибухнули заявою про "червоні лінії"

15:04

"Є фальшиві COVID-сертифікати": ЗМІ попередили про шахраїв, які продають підроблену "Дію"

15:00

Гороскоп на 26 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або розчарування Відео

14:49

Найсмачніша паста з грибами у вершковому соусі: готувати всього 20 хвилин Відео

14:48

Коли День бабусь в Україні в 2021 році та інші свята сім'ї Відео

14:40

Зірка "Вечірнього Кварталу" розлучився після 18 років шлюбу Відео

14:37

У Кабміні назвали дату, після якої невакцинованих чиновників і вчителів відсторонять від роботи

14:14

Саміт лідерів "Нормандії" після зустрічі глав МЗС: Меркель назвала Путіну план діалогу щодо Донбасу Відео

14:12

Жорсткі обмеження для невакцинованих містян: кого вже завтра торкнуться нові правила карантину Відео

14:11

ЄС позичив Україні 600 мільйонів євро на боротьбу з пандемією

14:11

Данілов виступив за жорстку президентську республіку в Україні: що зміниться в країні

14:10

У Кременчуці змонтували завод для "Великого будівництва" мосту через Дніпро

Реклама
13:56

Шкіра була в опіках: у Чернігові в муках помер 12-річний хлопчик

13:47

Школи - на замок: у Києві запровадили дистанційку, названа дата Відео

13:41

Хеллоуїн 2021: дата, традиції свята, як себе розважити напередодні Дня всіх святих

13:26

"Я на Бессарабку ходжу - там гречка по 12 грн": Тищенко вразив "своїми" цінами на продукти Відео

13:13

Анастасія Волочкова показала нового обранця: "Я не загроза, я кохана жінка!"

13:04

План України щодо газової кризи у Європі і угода з Газпромом: у ФРН заявили про підтримку Києва Відео

13:01

Транспорт - тільки для вакцинованих: у КМДА пояснили, до чого готуватися Відео

12:55

У Луцьку неадеквати перевернули біотуалет: всередині був відвідувач Відео

12:40

Увесь ковбасний совок оргазмує на "Спутник" Погляд

12:37

У Миколаєві 80-літня пенсіонерка сокирою розрубала голову подрузі

12:31

"Дуже змінився": зірка Кварталу 95 розповів про зустріч Зеленським Відео

12:15

Без морозу, але з передзимовою прохолодою: яким буде листопад в Україні Відео

12:10

"Її терміново забрали оперувати": Оля Полякова розповіла про екстрену госпіталізацію дочки Відео

11:50

Директорку школи у Львові оштрафували на 34 тисячі гривень через невакцинованих співробітників Відео

11:48

Любовний гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: весілля, помста суперників або зрада Відео

11:47

У Туреччині українська спортсменка впала в море, зірвавшись з парашутом Відео

11:45

Геомагнітна буря атакує сьогодні, 25 жовтня 2021: як впоратися із ударом Відео

11:39

Як потрібно збивати температуру тим, хто заразився "Дельта"-штамом - відповідь лікаря

10:52

У планах Путіна – вся Європа: Данілов заявив про важкий період для України і назвав мету Кремля

10:43

Карантин в Україні: чотири області - "жовта" зона, шість - "червона"

Реклама
10:42

Як зробити слайм: 5 рецептів з підручних матеріалів, які є в кожному будинку

10:42

"За цим стоїть людина": Данілов пояснив, як з'явився коронавірус Відео

10:21

Фінансовий гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: грошові надходження, обман або режим економії Відео

10:13

Всесвітній день макаронів: як правильно варити макарони, топ-2 простих рецепти

09:53

Під Черніговом браконьєр убив лося і помер, тікаючи від лісника

09:53

Київ за крок від червоної зони: у Кличка готують заборони на відвідування дітьми ТРЦ Відео

09:40

Пандемії залишилося менш як рік: Данілов спрогнозував терміни перемоги над COVID-19 Відео

09:24

Місячний гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: доленосний день, збитки або любов усього життя Відео

09:19

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

09:09

В Україні різкий спад добової захворюваності на COVID-19: виявлено менше 15 тисяч заражень Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти