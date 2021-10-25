"Є фальшиві COVID-сертифікати": ЗМІ попередили про шахраїв, які продають підроблену "Дію"

Дія / Минцифры

В Україні шахраї створили підроблену копію додатка "Дія", користувачі якого можуть вносити потрібні їм дані в офіційні документи, згенеровані українськими органами влади. Про це повідомляє портал Gagadget.

Додаток поки діє на операційній системі Android і в нього вже внесені дані про підроблений студентський квиток, паспорт громадянина України у формі ID-карти, ідентифікаційний код і водійське посвідчення.

Шахраї стверджують, що додаток не викликає заклопотаності і підозр у продавців, тому Підлітки вільно купують в магазинах спиртне і сигарети.

Крім того, в фейковий додаток також внесені підроблені covid-сертифікати внутрішнього зразка, які і свідчать про проходження повного, в дві дози, курсу вакцинації.

Раніше додаток продавали за 80 гривень, але останнім часом ціна зросла до 120 гривень. Софт рекламують у фейковому Telegram-каналі, де зараз зареєстровані близько чотирьох тисяч учасників, а також у Facebook.

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Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні за нинішніх темпів вакцинація 75% населення від COVID-19 зможе відбутися через 10 років.

Крім того, МОЗ назвав умова вакцинації від COVID-19 в Україні всіх бажаючих. Метою відомства, стверджує його керівник Віктор Ляшко, є вакцинація від коронавірусу 50% дорослих українців вже до кінця 2021 року.