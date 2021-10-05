Багатотисячний штраф або в'язниця: як українців покарають за підроблені COVID-сертифікати і тести

Суми штрафів величезні / Фото Reuters

У поліції розповіли, яка ситуація з підробкою covid-сертифікатів в Україні. Вже зараз в роботі правоохоронних органів відкриті сотні проваджень.

Під час спільного брифінгу Мінцифри, МОЗ та кіберполіції, начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Гринчак зазначив, що 85 особам вже оголосили про підозру.

"Громадяни, які виготовляють і продають підроблені COVID-сертифікати та ПЛР-тести, намагаються не тільки обдурити систему охорони здоров'я, — своїми діями вони наражають на небезпеку оточуючих. Крім цього, виготовляючи підроблену документацію, вони підривають авторитет держави на міжнародній арені, піддаючи сумніву легітимність українських COVID-сертифікатів. За фактами підробки документації органи Нацполіції вже відкрили 486 кримінальних проваджень, 85 особам вже оголосили про підозру", - розповів Гринчак.

Яке покарання за підроблений COVID-сертифікат

За використання підроблених сертифікатів - штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі;

Медпрацівникам, які вносять неправдиві відомості до баз даних, - штраф до 68 тис гривень або до 2 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати посаду;

За виготовлення та продаж підроблених сертифікатів — штраф до 170 тис гривень або позбавлення волі до 3 років.

Підробка covid-сертифікатів: "попалися" вже 15 лікарень

Як повідомила заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Марія Карчевич, у відомстві вже направили листи до власників 15 закладів охорони здоров'я, де, можливо, відбувалася підробка медичних даних, з вимогою усунути від роботи керівників установ.

Читайте такжеПік буде в середині жовтня: у МОЗ повідомили, коли хвиля коронавірусу піде на спад"Очікуємо вжиття відповідних заходів. По кожному з цих випадків правоохоронними органами ведуться розслідування. Міністерство охорони здоров'я заохочує українців робити щеплення і застерігає від вчинків, які не тільки не захищають від хвороби, а й порушують закон", — зазначила Карчевич.

Раніше ми повідомляли, що в Міністерстві охорони здоров'я України підготувало проект наказу Про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.