11 загиблих дорослих та дітей: РФ вдарила ракетами по будинкам в Покровському районі

Російські окупанти атакували місто Покровськ та село Рівне ракетами С-300.

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Росіяни обстріляли ракетами Покровський район / Колаж: Главред, фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Російські окупанти вдарили ракетами по місту Покровськ та селу Рівне в Донецькій області. Внаслідок удару загинули мінімум 11 людей, серед них 5 - діти. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ворог атакував житлові будинки ракетами С-300. Ще вісім людей поранені. Під завалами можуть залишатися люди, через що кількість загиблих може збільшитись.

"Ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю. За все будуть покарані!" - написав Філашкін. відео дня

Працівники ДСНС продовжують пошуково-рятувальну операцію. У Покровську ракети повністю знищили 2 приватні будинки. Там вдалося врятувати з-під завалів чоловіка.

"За попередньою інформацією під завалами двох будинків можливе перебування ще 6 людей, з них 2 дітей", - йдеться у повідомленні.

У селі Рівне С-300 повністю знищили будинок, у якому проживало 6 людей, з них 3- діти. На місці удару почалась пожежа житлового будинку на площі 100 кв. м.

"Загалом для проведення робіт залучено 38 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції зазначили, що на момент ракетного удару по Покровську в будинках були хлопчики віком 15 та 17 років. У Рівному під завалами перебувають троє дітей: хлопчики 7 і 9 років та їхня 3-річна сестра.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Покровському району Донеччини.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями", - сказав Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Дивіться відео з реакцією Зеленського на обстріл Покровського району:

Росіяни обстріляли ракетами Покровський район / фото: скріншот

Ракетний удар РФ по Україні

В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.

Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.

Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.

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