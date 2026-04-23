Поліція не впорається з мобілізацією самостійно - Виговський

Міноборони готує реформу мобілізації, в якій ключову роль відведено Національній поліції.

Поліція не впорається з мобілізацією самостійно

Готується розширення повноважень Нацполіції щодо розшуку військовозобов'язаних

Поліція завжди боролася за високий рівень репутації

Національна поліція не здатна самостійно взяти на себе мобілізаційні функції. Про це заявив голова Національної поліції України Іван Виговський, пише РБК-Україна.

Згідно з публічною інформацією, Міноборони готує реформу мобілізації, де ключова роль відведена Нацполіції. Водночас передбачається розширення повноважень щодо розшуку військовозобов'язаних.

За словами Виговського, є щонайменше дві причини. По-перше — значний некомплект особового складу НПУ. По-друге — у поліцейських вже з'явилося чимало нових функцій через повномасштабне вторгнення.

Виговський також пояснив, чому в поліції виступають проти залучення до мобілізаційних заходів разом із ТЦК та СП.

"Є такий вислів "війна все спише", але не для поліції. Ми завжди в полі зору людей, і завжди боролися за високий рівень репутації. І саме нам після закінчення війни й надалі працювати з населенням", - сказав Виговський.

Як повідомляв Главред, військовослужбовців ТЦК і СП можуть зобов'язати носити на формі спеціальні жетони з індивідуальним номером і представлятися під час спілкування з громадянами. Це потрібно, щоб люди могли відрізнити справжніх співробітників від шахраїв.

Народний депутат Роман Костенко говорив, що в Україні розглядається можливість реформування ТЦК з подальшим розподілом їхніх функцій.

Водночас у командуванні Сухопутних військ ЗС України заявили, що Україна не готується до мобілізації жінок і не розробляє жодних механізмів для цього. Повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є безпідставними.

Про особу: Іван Виговський Іван Михайлович Виговський (нар. 26 березня 1980 р., Житомирська область) — український поліцейський, керівник ГУ НПУ в Києві (з 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал поліції 3-го рангу. З 20 січня 2023 року — в.о. голови Національної поліції України. 14 липня 2023 року призначений Головою Національної поліції України.

