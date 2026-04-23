Поліція не впорається з мобілізацією самостійно - Виговський

Коротко:
- Готується розширення повноважень Нацполіції щодо розшуку військовозобов'язаних
- Поліція завжди боролася за високий рівень репутації
Національна поліція не здатна самостійно взяти на себе мобілізаційні функції. Про це заявив голова Національної поліції України Іван Виговський, пише РБК-Україна.
Згідно з публічною інформацією, Міноборони готує реформу мобілізації, де ключова роль відведена Нацполіції. Водночас передбачається розширення повноважень щодо розшуку військовозобов'язаних.
За словами Виговського, є щонайменше дві причини. По-перше — значний некомплект особового складу НПУ. По-друге — у поліцейських вже з'явилося чимало нових функцій через повномасштабне вторгнення.
Виговський також пояснив, чому в поліції виступають проти залучення до мобілізаційних заходів разом із ТЦК та СП.
"Є такий вислів "війна все спише", але не для поліції. Ми завжди в полі зору людей, і завжди боролися за високий рівень репутації. І саме нам після закінчення війни й надалі працювати з населенням", - сказав Виговський.
Мобілізація — останні новини України
Як повідомляв Главред, військовослужбовців ТЦК і СП можуть зобов'язати носити на формі спеціальні жетони з індивідуальним номером і представлятися під час спілкування з громадянами. Це потрібно, щоб люди могли відрізнити справжніх співробітників від шахраїв.
Народний депутат Роман Костенко говорив, що в Україні розглядається можливість реформування ТЦК з подальшим розподілом їхніх функцій.
Водночас у командуванні Сухопутних військ ЗС України заявили, що Україна не готується до мобілізації жінок і не розробляє жодних механізмів для цього. Повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є безпідставними.
Про особу: Іван Виговський
Іван Михайлович Виговський (нар. 26 березня 1980 р., Житомирська область) — український поліцейський, керівник ГУ НПУ в Києві (з 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал поліції 3-го рангу.
З 20 січня 2023 року — в.о. голови Національної поліції України. 14 липня 2023 року призначений Головою Національної поліції України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред