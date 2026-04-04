Чи готують в Україні мобілізацію жінок: в ЗСУ дали остаточну відповідь

Марія Николишин
4 квітня 2026, 09:43
Зазначається, що в законодавстві України не відбулося жодних змін.
Чи готують в Україні мобілізацію жінок: в ЗСУ дали остаточну відповідь
Чи готують в Україні мобілізацію жінок / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Україна не готується до мобілізації жінок
  • Ворог може використовувати цю тему для підриву мобілізаційних процесів
  • Жінки можуть служити лише добровільно

Україна не готується до мобілізації жінок і не розробляє жодних механізмів для цього. Повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є безпідставними. Про це заявили в командуванні Сухопутних військ ЗС України.

Зазначається, що хвиля повідомлень про мобілізацію жінок є маніпулятивною. Зокрема, ворог може використовувати цю тему для підриву мобілізаційних процесів і дискредитації ЗСУ.

"Одразу хочемо підкреслити: в законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою", - йдеться у повідомленні.

Також в Сухопутних військах прокоментували ситуацію з першою громадянкою України, яка випадково потрапила на облік, не маючи відповідної освіти.

Зокрема, щодо цього було проведено службове розслідування. У його межах встановили, що помилкові дані внесли в систему "Оберіг" ще у 2021 році. Додаткова перевірка також виявила низку схожих випадків, пов’язаних із формуванням окремих записів у системі.

У командуванні підкреслили, що виправити таку інформацію через відповідний ТЦК та СП наразі неможливо. В інформаційно-комунікаційній системі "Оберіг" немає технічної можливості видаляти відомості про громадян, які не є призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами, через невідповідність нормативно-правової бази.

У зв’язку з цим Сухопутні війська звернулися до Генерального штабу та Міністерства оборони з пропозиціями, які мають усунути прогалини й недоліки в роботі системи "Оберіг".

"Це важливе питання перебуває на постійному контролі, а усі виявлені невідповідності детально аналізуються. Командування Сухопутних військ відкрито до діалогу та зацікавлене в усуненні цієї проблеми", - підсумували в командуванні.

Чи готують в Україні мобілізацію жінок: в ЗСУ дали остаточну відповідь
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Реформа мобілізації в Україні

Народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський говорив, що у межах реформування системи мобілізації в Україні буде посилено мобілізаційні заходи у великих містах, аби уникнути ситуації, коли армія формується переважно з мешканців сільської місцевості.

"Тобто щоб не було відчуття в суспільства, що є певні несправедливі дії, коли в якомусь селі Західної України не залишилося жодного чоловіка призовного віку, а в місті Києві, Одесі і в Харкові, і в інших містах великих України життя протікає мирним чином, і жодного відчуття, що війна повномасштабна у багатьох молодих людей, які є потенційно військовозобов'язаними, немає", - підкресли він.

Мобілізація - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні готують зміни до системи мобілізації: серед можливих нововведень обговорюються нові підходи до пошуку "ухильників", обмеження для порушників військового обліку, а також перегляд ролі ТЦК.

Також відомо, що українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації на один рік по завершенню дії "Контракту 18-24". Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Крім того, Міністерство оборони України запровадило відстрочку від мобілізації для батьків трьох і більше дітей незалежно від сімейного стану, яка реалізується через додаток Резерв+.

Про джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі.

Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Останні новини

04:55

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

03:15

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

02:58

Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

Імпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в СШАІмпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в США
02:14

Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

01:22

Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

05 квітня, неділя
23:57

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:26

"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

Реклама
23:05

На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

23:05

Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

22:08

Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

21:28

Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

20:24

США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

19:35

"Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

19:27

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:10

Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

18:59

"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

18:37

Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

Реклама
18:27

Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

18:10

Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

17:27

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

17:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

17:23

Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

17:22

Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

17:10

Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

16:47

Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

16:45

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

16:33

Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

16:29

Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

16:17

Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

15:21

Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

15:06

"Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

15:01

Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

14:45

Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

14:22

Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

13:57

Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

13:47

"Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Реклама
12:49

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

12:45

Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

11:56

Прибирати на чужій могилі - гріх чи добра справа: що каже церква

11:32

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

11:24

Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

10:53

Підготовка насіння перед посівом: що потрібно знати

10:37

"Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

10:35

Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала СумщинуФото

09:30

США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

