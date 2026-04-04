Чи готують в Україні мобілізацію жінок: в ЗСУ дали остаточну відповідь

Зазначається, що в законодавстві України не відбулося жодних змін.

Чи готують в Україні мобілізацію жінок

Ключові тези:

Україна не готується до мобілізації жінок

Ворог може використовувати цю тему для підриву мобілізаційних процесів

Жінки можуть служити лише добровільно

Україна не готується до мобілізації жінок і не розробляє жодних механізмів для цього. Повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є безпідставними. Про це заявили в командуванні Сухопутних військ ЗС України.

Зазначається, що хвиля повідомлень про мобілізацію жінок є маніпулятивною. Зокрема, ворог може використовувати цю тему для підриву мобілізаційних процесів і дискредитації ЗСУ.

"Одразу хочемо підкреслити: в законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою", - йдеться у повідомленні.

Також в Сухопутних військах прокоментували ситуацію з першою громадянкою України, яка випадково потрапила на облік, не маючи відповідної освіти.

Зокрема, щодо цього було проведено службове розслідування. У його межах встановили, що помилкові дані внесли в систему "Оберіг" ще у 2021 році. Додаткова перевірка також виявила низку схожих випадків, пов’язаних із формуванням окремих записів у системі.

У командуванні підкреслили, що виправити таку інформацію через відповідний ТЦК та СП наразі неможливо. В інформаційно-комунікаційній системі "Оберіг" немає технічної можливості видаляти відомості про громадян, які не є призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами, через невідповідність нормативно-правової бази.

У зв’язку з цим Сухопутні війська звернулися до Генерального штабу та Міністерства оборони з пропозиціями, які мають усунути прогалини й недоліки в роботі системи "Оберіг".

"Це важливе питання перебуває на постійному контролі, а усі виявлені невідповідності детально аналізуються. Командування Сухопутних військ відкрито до діалогу та зацікавлене в усуненні цієї проблеми", - підсумували в командуванні.

Реформа мобілізації в Україні Народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський говорив, що у межах реформування системи мобілізації в Україні буде посилено мобілізаційні заходи у великих містах, аби уникнути ситуації, коли армія формується переважно з мешканців сільської місцевості. "Тобто щоб не було відчуття в суспільства, що є певні несправедливі дії, коли в якомусь селі Західної України не залишилося жодного чоловіка призовного віку, а в місті Києві, Одесі і в Харкові, і в інших містах великих України життя протікає мирним чином, і жодного відчуття, що війна повномасштабна у багатьох молодих людей, які є потенційно військовозобов'язаними, немає", - підкресли він.

Як повідомляв Главред, в Україні готують зміни до системи мобілізації: серед можливих нововведень обговорюються нові підходи до пошуку "ухильників", обмеження для порушників військового обліку, а також перегляд ролі ТЦК.

Також відомо, що українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації на один рік по завершенню дії "Контракту 18-24". Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Крім того, Міністерство оборони України запровадило відстрочку від мобілізації для батьків трьох і більше дітей незалежно від сімейного стану, яка реалізується через додаток Резерв+.

Про джерело: Сухопутні війська ЗСУ Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

