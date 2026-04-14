Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Рада готує нові правила для ТЦК: що потрібно знати українцям

Анна Ярославська
14 квітня 2026, 12:32
Ці нововведення пов’язані зі зростанням кількості випадків шахрайства під виглядом військових. Нові правила допоможуть відрізнити справжнього співробітника ТЦК.
порядок денний, ТЦК
В Україні хочуть запровадити жетони для ТЦК: навіщо це потрібно / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Представників ТЦК можуть зобов'язати носити жетони з індивідуальними номерами
  • Зміни передбачені в законопроекті №15176
  • Мета — підвищити прозорість роботи ТЦК та довіру громадян

Військовослужбовців ТЦК та СП можуть зобов'язати носити на формі спеціальні жетони з індивідуальним номером та представлятися під час спілкування з громадянами. Це потрібно, щоб люди могли відрізнити справжніх співробітників від шахраїв.

Відповідні зміни передбачені в законопроекті №15176 "Про військовий обов'язок і військову службу", який зареєстрований у Верховній Раді, повідомляє Судово-юридична газета.

відео дня

Які зміни в роботі ТЦК пропонують нардепи

  • Військових, які служать у ТЦК та СП, можуть зобов'язати носити на формі спеціальні нагрудні жетони з індивідуальними номерами.
  • Планується заборонити знімати жетони, приховувати або будь-яким чином ускладнювати зчитування інформації з них або її фіксацію технічними засобами.
  • Під час звернення до громадянина представник ТЦК повинен буде назвати своє прізвище та посаду, а на вимогу — показати службове посвідчення, не передаючи його в руки, але даючи можливість ознайомитися з даними.
Знімок екрана
Знімок екрана

Документ пропонує внести зміни до закону з метою підвищення прозорості роботи ТЦК та довіри громадян до мобілізаційних процесів.

Необхідність таких змін автори пояснюють зростанням випадків, коли сторонні особи, використовуючи військову форму без розпізнавальних знаків, видають себе за представників ТЦК.

За даними авторів документа, зафіксовано також діяльність організованих груп, які під виглядом військових вчиняють протиправні дії — зокрема, незаконне утримання людей та вимагання коштів.

Розшук ТЦК — що потрібно знати
Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Мобілізація в Україні — останні новини

Як писав Главред, у додатку Резерв+ з'явилося нове оновлення — статус "оперативний резерв". З цього приводу в Міноборони зробили важливе роз'яснення.

Голова фракції "Слуга народу" та член комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія заявив, що реформа законодавства про мобілізацію перебуває на фінальній стадії та буде представлена парламенту й суспільству впродовж місяця.

Раніше Міністерство оборони України запровадило відстрочку від мобілізації для батьків трьох і більше дітей незалежно від сімейного стану, яка реалізується через додаток Резерв+.

Тим часом Кабмін ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних. Рішення спрямовано на захист працівників оборонно-промислового комплексу та підприємств, що забезпечують економічну стабільність країни.

Чи можуть мобілізувати без перебування в розшуку: що каже адвокат

Громадян, які підлягають військовому обліку, не перебувають у розшуку за ухилення та водночас не мають права на відстрочку або бронювання, можуть доставляти до територіальних центрів комплектування для подальшої мобілізації. Про це в інтерв’ю Главреду розповіла адвокат, керуючий партнер Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко.

Як зазначає юрист, поширюється практика, коли навіть за відсутності формального розшуку, але без законних підстав для відстрочки, до таких осіб застосовують заходи щодо їх доставки до ТЦК.

"Не завжди ці дії виглядають коректно відповідно до вимог чинного законодавства, але фактично вони спрямовані на те, щоб людина прибула до центру комплектування", — зазначила вона.

Інші новини:

Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація Верховна Рада мобілізація в армію новини України ТЦК та СП
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливо

США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливо

19:10Погляди
В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

19:03Війна
В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

18:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

Два продукти-рятівники в СРСР: що їли радянські люди у будь-якій ситуації

Два продукти-рятівники в СРСР: що їли радянські люди у будь-якій ситуації

Гороскоп Таро на травень 2026: Овнам — удача, Тельцям — гроші, Близнюкам — новий початок

Гороскоп Таро на травень 2026: Овнам — удача, Тельцям — гроші, Близнюкам — новий початок

Китайський гороскоп на завтра, 15 квітня: Свиням — подарунки, Зміям — порада

Китайський гороскоп на завтра, 15 квітня: Свиням — подарунки, Зміям — порада

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

Останні новини

20:25

В Україні створили нову ракету-перехоплювач балістики: ЗМІ дізналися подробиці

20:01

Марна трата часу: 5 помилок у вивченні англійської мови

19:32

"Кривава м'ясорубка": розкрито тривожний сценарій нової війни в ЄвропіВідео

19:10

США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливоПогляд

19:03

В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато пораненихФото

Росія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне містоРосія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне місто
19:01

Часник жовтіє після заморозків: садівник розкрив кроки для відновлення врожаюВідео

19:00

Чому вагітним забороняють ходити на цвинтар: народні повір'я vs реальність

18:45

Про приховану функцію пральної машини мало хто знає: у чому головна "фішка"Відео

18:43

В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

Реклама
18:35

Ектор Хіменес Браво опинився на операційному столі: що він зробив

18:29

Антикорупціонери масово уникають теми про можливе фіктивне усиновлення дитини директором НАБУ Кривоносом

18:25

В Україні викрили групу, яка монополізувала ринок і поставила під удар міжнародні закупівлі - ЗМІ

18:13

Алек Болдвін хоче завершити кар'єру через загибель українки — подробиці

18:05

Як українці змінили хід духовної історії світу: правда, яку замовчувалиВідео

18:01

Більше ніякої липкості і розводів: експерти розкрили, як правильно мити підлогу

17:58

Популярний тренд: пара провела тест, щоб з’ясувати, кого собака любить більшеВідео

17:49

Кіркоров став батьком утретє: що дізналися пропагандисти

17:28

Потепління до +18 і дощі: синоптики попередили про зміну погоди на Львівщині

17:22

Потрібно терміново видалити: власники iPhone отмивали важливу пораду

17:17

На Житомирщині різко підскочить температура: коли потепліє до +18

Реклама
17:16

"Зовсім не в собі": Каменських оскандалилась витівкою в літаку

17:16

Сотні ракет та "розумна" зброя: Україна та ФРГ уклали мегаугоду, що відомо

17:06

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

16:42

"Є просування": РФ пішла у наступ на Сумщині

16:33

Стрибок цін на пальне та "плюс" для автогазу: як змінилися ціни на АЗС

16:31

Можуть знищити сад: які чагарники ніколи не слід садити на своїй ділянці

16:27

Шалений стрибок євро: новий курс валют на 15 квітня

16:25

Як нагострити ніж за хвилину без точила: лезо стане гострим як бритва

16:23

Спустився до підвалу нового будинку: чоловікові порадили викликати поліціюВідео

16:21

Фіналістка "Голосу країни" заспівала про "любов" РФ і Білорусі — що їй відповіли

16:20

Ребров отримав щедру пропозицію: чи залишиться тренер у збірній

16:12

Там максимальний об'єм води: 6 КАБів вдарили по дамбі на Харківщині

15:39

Кім: Потрібні довгострокові програми для відновлення економіки прифронтових регіонів

15:39

Чому кіт завжди потягується, побачивши вас: несподіване пояснення здивує багатьох

15:35

Перший транш із 90 млрд євро для України відклали: у ЄК назвали нові терміни

15:29

Слова "совесть" немає в українській мові: як сказати красиво і правильно

15:18

ЗСУ вдарили ракетами SCALP по базах РФ у районі аеропорту "Донецьк" - Генштаб

15:11

"Лягаю з ним у ліжко": Сімоньян не поховала чоловіка фізично

15:08

Суперкомп'ютер NASA назвав дату кінця життя на Землі: скільки залишилося

15:04

Німеччина поверне в Україну чоловіків: Мерц і Зеленський зробили гучні заяви

Реклама
14:58

"Не поставила на місце": Матвієнко розповіла про чоловіка, від якого народила у 17

14:42

Які крупи категорично не можна промивати перед варінням: знають далеко не всі

14:07

"Загроза для всієї Європи": ЗАЕС півтори години перебувала у стані блекауту

13:56

РФ вдарила ракетою по обласному центру - є жертви, поранено 25 людейФото

13:43

Експерт попередив про загрозу витоку радіації на ЧАЕС: що може трапитись

13:39

Що потрібно знати про Євробачення 2026: фаворити конкурсу та гучні скандалиВідео

13:37

Бульдог заробляє більше за свого господаря: все почалося з одного відео

13:28

Вони постійно сваряться: у ЗМІ з’явилися подробиці життя сім’ї Вільяма та Кейт

13:18

Антициклон Quirin змінить погоду в Україні: в яких регіонах буде найтепліше

13:17

Телеканал ТЕТ розкрив нового ведучого "Караоке на майдані"

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти