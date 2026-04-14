Рада готує нові правила для ТЦК: що потрібно знати українцям

Ці нововведення пов’язані зі зростанням кількості випадків шахрайства під виглядом військових. Нові правила допоможуть відрізнити справжнього співробітника ТЦК.

В Україні хочуть запровадити жетони для ТЦК

Коротко:

Представників ТЦК можуть зобов'язати носити жетони з індивідуальними номерами

Зміни передбачені в законопроекті №15176

Мета — підвищити прозорість роботи ТЦК та довіру громадян

Військовослужбовців ТЦК та СП можуть зобов'язати носити на формі спеціальні жетони з індивідуальним номером та представлятися під час спілкування з громадянами. Це потрібно, щоб люди могли відрізнити справжніх співробітників від шахраїв.

Відповідні зміни передбачені в законопроекті №15176 "Про військовий обов'язок і військову службу", який зареєстрований у Верховній Раді, повідомляє Судово-юридична газета.

Які зміни в роботі ТЦК пропонують нардепи

Військових, які служать у ТЦК та СП, можуть зобов'язати носити на формі спеціальні нагрудні жетони з індивідуальними номерами.

Планується заборонити знімати жетони, приховувати або будь-яким чином ускладнювати зчитування інформації з них або її фіксацію технічними засобами.

Під час звернення до громадянина представник ТЦК повинен буде назвати своє прізвище та посаду, а на вимогу — показати службове посвідчення, не передаючи його в руки, але даючи можливість ознайомитися з даними.

Документ пропонує внести зміни до закону з метою підвищення прозорості роботи ТЦК та довіри громадян до мобілізаційних процесів.

Необхідність таких змін автори пояснюють зростанням випадків, коли сторонні особи, використовуючи військову форму без розпізнавальних знаків, видають себе за представників ТЦК.

За даними авторів документа, зафіксовано також діяльність організованих груп, які під виглядом військових вчиняють протиправні дії — зокрема, незаконне утримання людей та вимагання коштів.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Як писав Главред, у додатку Резерв+ з'явилося нове оновлення — статус "оперативний резерв". З цього приводу в Міноборони зробили важливе роз'яснення.

Голова фракції "Слуга народу" та член комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія заявив, що реформа законодавства про мобілізацію перебуває на фінальній стадії та буде представлена парламенту й суспільству впродовж місяця.

Раніше Міністерство оборони України запровадило відстрочку від мобілізації для батьків трьох і більше дітей незалежно від сімейного стану, яка реалізується через додаток Резерв+.

Тим часом Кабмін ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних. Рішення спрямовано на захист працівників оборонно-промислового комплексу та підприємств, що забезпечують економічну стабільність країни.

Чи можуть мобілізувати без перебування в розшуку: що каже адвокат Громадян, які підлягають військовому обліку, не перебувають у розшуку за ухилення та водночас не мають права на відстрочку або бронювання, можуть доставляти до територіальних центрів комплектування для подальшої мобілізації. Про це в інтерв’ю Главреду розповіла адвокат, керуючий партнер Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко. Як зазначає юрист, поширюється практика, коли навіть за відсутності формального розшуку, але без законних підстав для відстрочки, до таких осіб застосовують заходи щодо їх доставки до ТЦК. "Не завжди ці дії виглядають коректно відповідно до вимог чинного законодавства, але фактично вони спрямовані на те, щоб людина прибула до центру комплектування", — зазначила вона.

