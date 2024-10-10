Чи можуть в Україні заборонити деякі Telegram-канали: відповідь депутата

Держава не може заборонити конкретний канал - вона може діяти щодо цілої мережі.

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Заборона Telegram в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com/yarlyur/, ua.depositphotos.com

Технологічно заборонити анонімні Telegram-канали в Україні можливо тільки в результаті співпраці з адміністрацією мережі. Заблокувати окремий канал теж може тільки адміністрація, або за запитом Apple і Google. Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

За його словами, держава не може заборонити конкретний канал - вона може діяти щодо цілої мережі. Тому шляхи шукають, але технологічне рішення без участі адміністрації соціальної мережі поки що неможливе.

"Тому єдиний варіант - напрацювати систему регулювання та деанонімізації певного Telegram-каналу чи будь-якого акаунта в соціальній мережі, якщо той аргументовано підозрюється в тій чи іншій кримінально-переслідувальній діяльності. Щоб, відповідно, покласти відповідальність на соціальні мережі деанонімізувати цей акаунт", - сказав він.

Юрчишин також підкреслив, що це можна зробити за аргументованим запитом і затвердженим слідчим суддею правоохоронного або спеціального органу.

"Але, знову-таки, Facebook і Youtube працюють у такому форматі, а Telegram і TikTok у таких форматах не працюють", - підкреслив депутат.

Хто такий Ярослав Юрчишин Яросла́в Рома́нович Юрчи́шин (нар. 14 жовтня 1980, Мирне, Плесецького району, Архангельска область, РРФСР, СРСР) — український громадський та політичний діяч, експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією. Протягом 2016—2018 років — виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна. Заступник голови партії "Голос", перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання, голова комітету ВР з питань свободи слова . Один із спікерів Форуму Вільних Держав Постросії, пише Вікіпедія.

Дивіться відео інтервʼю Ярослава Юрчишина Главреду щодо заборони Telegram в Україні:

Заборона Telegram в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні обмежили використання Telegram для українських військових і держслужбовців.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова та народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин також повідомляв, що апарат Верховної Ради обмежить використання Telegram за рекомендацією РНБО.

Андрій Юсов заявляв, що популярний месенджер Telegram містить низку загроз безпеці України. Він пояснив, що йдеться не про окремих користувачів або канали, а про платформу Telegram у принципі.

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