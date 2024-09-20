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В Україні обмежили використання Telegram: кого це стосується

Альона Вороніна
20 вересня 2024, 13:54
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Telegram заборонили встановлювати на службові пристрої в органах державної влади, військових формуваннях і на об’єктах критичної інфраструктури.
Telegram, украинские военные
В Україні обмежили використання Telegram військовим та держслужбовцям/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, 37 окрема бригада морської піхоти

В Україні обмежили використання Telegram для українських військових і держслужбовців. Згідно з рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), використання Telegram обмежується в органах державної влади, військових формуваннях і на об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомили в Раді національної безпеки та оборони.

Зазначається, що під час засідання, яке відбулося 19 вересня, ключовою темою було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера Telegram, особливо під час повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних.

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"Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram – це питання не свободи слова, це питання національної безпеки", – наголосив Буданов.

Представники Служби безпеки України і Генштабу ЗСУ також під час засідання підтвердили, що ворог активно використовує Telegram для здійснення кібератак, розповсюдження фішингу і шкідливого програмного забезпечення. Крім цього, російські загарбники застосовують цей месенджер, щоб встановлювати геолокацію користувачів, корегувати ракетні удари тощо.

"З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури. Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків", – йдеться у повідомленні РНБО.

Telegram заборонять встановлювати тільки на службових пристроях

Глава Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко пояснив, що це рішення стосується лише службових пристроїв.

"Щодо Telegram. Мова йде про СЛУЖБОВІ пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп’ютерах. Я раніше говорив, що пересилання робочих документів через телеграм з робочих пристроїв несе ризики. Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів… Ще додатково уточню: рішення стосується лише переписки і пересилання документів через месенджер", – запевнив Коваленко.

Що таке Telegram?

Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, в лютому цього року спікер ГУР заявляв, що Telegram реально загрожує безпеці України. Він пояснив, що йдеться не про окремих користувачів або канали, а про платформу Telegram у принципі.

Також раніше в США пояснили, як арешт Дурова вплине на армію РФ. В Інституті вивчення війни наголосили, що через арешт Павла Дурова, російські війська будуть змушені відмовлятися від використання Telegram. Також повідомлялося, що суд звільнив Дурова з-під варти – ЗМІ розповіли, яка причина.

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